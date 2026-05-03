Uruguayos de la flotilla Global Sumud regresan al país este domingo

Los uruguayos involucrados fueron identificados como Jorge Vignolo y Daniela Lopes, quienes permanecieron junto al resto de la delegación hasta su liberación.

Según informó Radio Centenario, mientras Vignolo y Lopes regresan, la activista uruguaya Ana Zugarramurdi permanece en la misión. Viaja en uno de los barcos que lograron escapar del ataque israelí y que se encuentran anclados en costas griegas a la espera de condiciones climáticas favorables para continuar rumbo a Gaza.

Retorno a Uruguay vía España

Tras su liberación, ambos emprendieron el regreso a Uruguay. Según informó Cancillería, viajaron desde Creta hacia Barcelona y luego a Madrid, desde donde tomarán el vuelo final hacia Montevideo.

Se espera que Jorge Vignolo y Daniela Lopes arriben este domingo 3 al Aeropuerto Internacional de Carrasco, aproximadamente a las 19:30 horas, donde serán recibidos tras varios días de incertidumbre en el marco de la misión internacional.