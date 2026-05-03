Uruguayos de la flotilla Global Sumud regresan al país este domingo

Dos ciudadanos uruguayos que integraban la flotilla humanitaria Global Sumud, con destino a la Franja de Gaza, regresan al país luego de haber sido interceptados en aguas internacionales por fuerzas israelíes. La Cancillería uruguaya realizó gestiones diplomáticas que permitieron su liberación y posterior retorno.
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El viernes, los compatriotas, junto a la mayoría de los integrantes de la misión, desembarcaron en la isla de Creta, en Grecia. Allí fueron trasladados a un centro de salud para evaluar su estado, en el marco de un procedimiento que involucró a todos los tripulantes tras la intercepción de la flotilla.
Intercepción y liberación en Grecia
De acuerdo con la versión oficial de Israel, su ejército interceptó la embarcación frente a las costas de Creta cuando se dirigía hacia Gaza. Los activistas fueron detenidos y posteriormente trasladados a territorio griego. Desde la organización Global Sumud Flotilla Uruguay, en tanto, se denunció que los tripulantes fueron retenidos en aguas internacionales mientras participaban de una misión humanitaria con ayuda destinada a la población gazatí.
Los uruguayos involucrados fueron identificados como Jorge Vignolo y Daniela Lopes, quienes permanecieron junto al resto de la delegación hasta su liberación.
Según informó Radio Centenario, mientras Vignolo y Lopes regresan, la activista uruguaya Ana Zugarramurdi permanece en la misión. Viaja en uno de los barcos que lograron escapar del ataque israelí y que se encuentran anclados en costas griegas a la espera de condiciones climáticas favorables para continuar rumbo a Gaza.
Retorno a Uruguay vía España
Tras su liberación, ambos emprendieron el regreso a Uruguay. Según informó Cancillería, viajaron desde Creta hacia Barcelona y luego a Madrid, desde donde tomarán el vuelo final hacia Montevideo.
Se espera que Jorge Vignolo y Daniela Lopes arriben este domingo 3 al Aeropuerto Internacional de Carrasco, aproximadamente a las 19:30 horas, donde serán recibidos tras varios días de incertidumbre en el marco de la misión internacional.