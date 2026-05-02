La justicia argentina volvió a dictar una sentencia relevante en materia de derechos humanos al condenar a cuatro militares de la Fuerza Aérea por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El fallo fue emitido por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, que impuso penas de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas.
Torturadores
Militares argentinos condenados a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas
Delitos de lesa humanidad: el tribunal consideró probada la privación ilegal de la libertad agravada y torturas por parte de los militares.