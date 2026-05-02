Militares argentinos condenados a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas

El proceso, iniciado en agosto de 2024, incluyó además una ampliación de la acusación para incorporar delitos sexuales, que no habían sido contemplados inicialmente. Un quinto imputado, exagente de inteligencia, falleció antes de conocerse la sentencia.

Jueces argentinos

Además de las penas de prisión, los jueces ordenaron medidas complementarias como la exoneración de los condenados, la suspensión de beneficios previsionales y el secuestro de sus armas registradas. También dispusieron la reparación del legajo laboral de un médico que fue perseguido y obligado al exilio.

El caso aporta nuevos elementos sobre el funcionamiento del circuito represivo en la denominada Subzona Militar 16, donde operaron múltiples centros clandestinos. La sentencia refuerza el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, al tiempo que incorpora hechos y responsabilidades que no habían sido juzgados hasta ahora.