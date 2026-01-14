Las medidas del gobierno para mitigar el impacto del déficit hídrico en el campo

Ejes principales del Plan de Contingencia

El Poder Ejecutivo ha diseñado una estrategia que combina el apoyo financiero con la asistencia técnica directa, destacando las siguientes resoluciones de implementación inmediata:

Diferimiento de Obligaciones Previsionales: Se solicitó formalmente al BPS la postergación de los aportes patronales rurales. Los vencimientos de enero se trasladarán a mayo, y los de mayo a julio, evitando así la superposición de pagos y liberando flujo de caja para el productor.

Apoyo Financiero Específico: * El Banco República (BROU) habilitará líneas específicas para enfrentar el déficit hídrico. El Instituto Nacional de Colonización (INC) lanzó créditos de $2,000 USD con una tasa preferencial del 5% anual para pequeños productores familiares, destinados a la compra de forraje y alumbramiento de agua.

Flexibilización Logística: Se autorizó el pastoreo en caminos rurales y rutas nacionales, una medida excepcional para garantizar la alimentación del ganado en las zonas críticas.

Simplificación de Trámites: Mediante un acuerdo con Dinagua, se agilizarán los registros y autorizaciones de pozos ante el Ministerio de Ambiente.

Una respuesta institucional coordinada

El ministro Fratti enfatizó la magnitud del despliegue estatal para abordar esta crisis: “Hoy estuvo toda la institucionalidad agropecuaria reunida. Nunca había participado en una mesa tan amplia con todas las instituciones del país”, afirmó el jerarca, subrayando que el seguimiento de la situación será permanente.

Además del MGAP, el plan cuenta con el respaldo técnico del INIA, el Plan Agropecuario, el Inale, e Inumet, junto con una coordinación estrecha con OSE e Intendencias para garantizar el suministro de agua para consumo humano y producción familiar.

Perspectivas a mediano plazo

Si bien los datos actuales no determinan aún la declaración de emergencia agropecuaria nacional, el Gobierno se mantiene en alerta. El Instituto Nacional de Colonización ya trabaja en proyectos de riego a largo plazo para fortalecer la resiliencia del sector frente al cambio climático.

“Es un alivio necesario para el sur. De continuar esta situación, seguiremos escalando las medidas para proteger especialmente a la granja y a los pequeños ganaderos”, concluyó Fratti.