Congreso de Intendentes

Limpia deudas

BROU pone en marcha plan para refinanciar las deudas de algunos trabajadores

El Banco República pondrá en funcionamiento desde este martes 10 de marzo el programa de refinanciación de deudas conocido como limpia sueldos.

 FocoUy
El Banco República (BROU) pondrá en funcionamiento desde este martes 10 de marzo el programa de refinanciación de deudas conocido como “Limpia sueldos”, una iniciativa desarrollada en conjunto con las intendencias departamentales para facilitar la reorganización financiera de funcionarios municipales.

Aprobando en el Congreso de Intendentes

El plan había sido aprobado en febrero de 2026 por el Congreso de Intendentes y busca ofrecer una alternativa para quienes mantienen múltiples préstamos o presentan niveles elevados de endeudamiento que afectan directamente sus ingresos mensuales.

La propuesta consiste en unificar las deudas existentes en un único préstamo otorgado por el BROU, con tasas de interés reducidas y plazos de pago más accesibles. De esta forma, se pretende simplificar la situación crediticia de los trabajadores y disminuir el impacto que los descuentos por préstamos tienen sobre sus salarios.

Enfocado en funcionarios municipales

El programa está dirigido específicamente a empleados de las intendencias, un sector que históricamente presenta altos niveles de morosidad debido, entre otros factores, al uso extendido de créditos con descuentos directos sobre el sueldo. Con esta herramienta, el banco busca brindar una salida ordenada a quienes acumulan varias obligaciones financieras, permitiendo consolidarlas en un solo compromiso con condiciones más favorables.

Uno de los aspectos destacados del plan es que los funcionarios podrán solicitar la refinanciación incluso si mantienen otros préstamos vigentes, lo que facilita el acceso al mecanismo de reestructura de deudas.

Cómo acceder

Los trabajadores municipales interesados en adherirse al programa podrán realizar el trámite en cualquier sucursal del BROU en todo el país. Allí recibirán asesoramiento sobre la consolidación de sus deudas y las condiciones del nuevo crédito.

