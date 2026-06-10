Este miércoles 10 de junio fue detenido un policía que tenía en su poder un arma requerida por hurto desde 2025. El hombre fue perseguido varios kilómetros luego de que efectivos policiales detectaran que el auto -Nissan rojo- que conducía y una camioneta Citroën gris, corrían una picada por ruta 8.
Policía escapaba de la Policía
Tras persecución en ruta 8, policía fue detenido con arma robada y auto sin matrícula
Policía que corría una picada en un auto sin matrícula, fue detenido a la altura de Punta de Rieles con un arma que estaba requerida por hurto desde 2025.