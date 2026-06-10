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Sociedad policía | arma | detenido

Policía escapaba de la Policía

Tras persecución en ruta 8, policía fue detenido con arma robada y auto sin matrícula

Policía que corría una picada en un auto sin matrícula, fue detenido a la altura de Punta de Rieles con un arma que estaba requerida por hurto desde 2025.

El policía detenido pertenece a la Jefatura de Canelones.

El policía detenido pertenece a la Jefatura de Canelones.
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Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles 10 de junio fue detenido un policía que tenía en su poder un arma requerida por hurto desde 2025. El hombre fue perseguido varios kilómetros luego de que efectivos policiales detectaran que el auto -Nissan rojo- que conducía y una camioneta Citroën gris, corrían una picada por ruta 8.

Policía fue detenido por la Policía en Punta de Rieles

El efectivo policial fue interceptado por otros efectivos en Leandro Gómez y Luis Caviglia, en el barrio Punta de Rieles, puesto que el hombre circulaba a alta velocidad y el vehículo no tenía matrícula.

El policía detenido, según consignó Subrayado, es funcionario de la Jefatura de Policía de Canelones y el arma que le fue decomisada (también portaba la de reglamento) estaba requerida por hurto desde 2025.

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