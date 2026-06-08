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Sociedad MetSul | lluvias | pronóstico

Nunca visto

Metsul confirma el inicio de un fenómeno climático histórico e Inumet pronostica días inestables

Inumet prevé lluvias en los próximos días, mientras MetSul advierte por la consolidación de un fenómeno de "El Niño" de fuerte intensidad.

Inumet advierte por inestabilidad

Inumet advierte por inestabilidad

 Gastón Britos / FocoUy
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El escenario meteorológico en Uruguay presenta una transición clave para los próximos días. Las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), respaldadas por los datos de viento y oleaje de la plataforma Windguru y los análisis globales de la consultora brasileña MetSul, trazan un panorama de inestabilidad inmediata en el corto plazo y un cambio drástico en los patrones climáticos para la segunda mitad del año.

El pronóstico oficial: lluvias y neblinas en el territorio

De acuerdo con el último reporte emitido por Inumet para este lunes 8 de junio y las jornadas consecutivas, el territorio nacional experimentará temperaturas estables pero con abundante nubosidad y precipitaciones.

  • Montevideo y Área Metropolitana: Se espera un cielo de nuboso a cubierto con presencia constante de neblinas y precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 15°C. Los vientos predominarán del sureste y este, con rachas que alcanzarán los 40 km/h.

  • Zona Noroeste: El norte del país registrará las máximas más altas, alcanzando los 20°C, aunque la mañana se presentará cubierta con tormentas aisladas y nieblas persistentes.

Windguru: vientos sostenidos del sector este en la costa

Para la franja costera y el Río de la Plata, los modelos de media resolución de Windguru confirman que la circulación del viento se mantendrá con un flujo constante desde el cuadrante Este/Sureste. Se anticipa una intensidad marítima moderada con rachas que se alinean con las alertas de Inumet (entre 15 y 22 nudos), lo que generará condiciones de oleaje picado en las playas de Montevideo y Maldonado, dificultando las actividades náuticas pero sin riesgo de temporal severo inmediato.

Alerta global de MetSul: Llegó "El Niño" y podría ser histórico

Más allá de la inestabilidad de los próximos días, la gran advertencia proviene de la reconocida agencia brasileña MetSul. Los técnicos de la consultora afirmaron que el fenómeno climático de El Niño ya comenzó formalmente su ciclo 2026-2027, tras registrarse un acelerado calentamiento de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial.

Existe una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el segundo semestre del año, pudiendo transformarse en un 'Súper Niño' ubicado entre los episodios más intensos de la historia moderna.

Aunque un extenso sistema de alta presión de hasta 1035 hPa instalado en el Atlántico ha venido frenando y regulando las grandes masas de lluvia en la región, la llegada de El Niño romperá este bloqueo a mediano plazo. Históricamente, este fenómeno se traduce para Uruguay en precipitaciones muy por encima de lo normal y tormentas severas, cuyos impactos más notorios comenzarán a consolidarse de forma extrema a partir de la primavera de 2026.

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