El escenario meteorológico en Uruguay presenta una transición clave para los próximos días. Las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), respaldadas por los datos de viento y oleaje de la plataforma Windguru y los análisis globales de la consultora brasileña MetSul, trazan un panorama de inestabilidad inmediata en el corto plazo y un cambio drástico en los patrones climáticos para la segunda mitad del año.
Nunca visto
Metsul confirma el inicio de un fenómeno climático histórico e Inumet pronostica días inestables
Inumet prevé lluvias en los próximos días, mientras MetSul advierte por la consolidación de un fenómeno de "El Niño" de fuerte intensidad.