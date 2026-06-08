Metsul confirma el inicio de un fenómeno climático histórico e Inumet pronostica días inestables

Alerta global de MetSul: Llegó "El Niño" y podría ser histórico

Más allá de la inestabilidad de los próximos días, la gran advertencia proviene de la reconocida agencia brasileña MetSul. Los técnicos de la consultora afirmaron que el fenómeno climático de El Niño ya comenzó formalmente su ciclo 2026-2027, tras registrarse un acelerado calentamiento de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial.

Existe una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el segundo semestre del año, pudiendo transformarse en un 'Súper Niño' ubicado entre los episodios más intensos de la historia moderna.

Aunque un extenso sistema de alta presión de hasta 1035 hPa instalado en el Atlántico ha venido frenando y regulando las grandes masas de lluvia en la región, la llegada de El Niño romperá este bloqueo a mediano plazo. Históricamente, este fenómeno se traduce para Uruguay en precipitaciones muy por encima de lo normal y tormentas severas, cuyos impactos más notorios comenzarán a consolidarse de forma extrema a partir de la primavera de 2026.