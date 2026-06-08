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Deportes Diente López | Jorge Bava | Nacional

Interna caliente

Se filtró el duro reproche del Diente López contra Jorge Bava tras la decisión del DT

Nicolás el Diente López no será tenido en cuenta en Nacional y el delantero cuestionó le cuestionó la decisión a Jorge Bava.

El Diente López en Nacional.

El Diente López en Nacional.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
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Una verdadera bomba estalló en la interna de Nacional en las últimas horas del fin de semana. El director técnico albo, Jorge Bava, le comunicó formalmente al delantero Nicolás Diente López que no formará parte de los planes del equipo para el segundo semestre de la temporada 2026, una decisión que abarca la definición del Torneo Intermedio, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

El sorpresivo cruce ocurrió el sábado por la noche, inmediatamente después del triunfo de Nacional frente a Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del grupo B del Intermedio. Según informó Referí, Bava aprovechó el viaje de regreso en ómnibus hacia la Ciudad Deportiva Los Céspedes para dialogar mano a mano con varios futbolistas. Sin embargo, el quiebre definitivo se dio una vez instalados en el chalet del complejo deportivo, donde el DT citó a López para notificarle que pretendía un cambio de perfil deportivo para el plantel y que no contaría con sus servicios.

Un tenso cruce

La charla subió de tono rápidamente ante la incredulidad del delantero de 32 años, cuyo vínculo con la institución de La Blanqueada se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

Al ser informado de que ni siquiera sería incluido en la delegación que realizará la pretemporada, López confrontó al entrenador por la viabilidad financiera de la decisión:

"¿Vos sabés que tengo contrato? ¿Qué va a pasar en la pretemporada?", cuestionó el futbolista. Ante la respuesta de Bava de que solo viajarían los jugadores a utilizar, el "Diente" retrucó molesto: "¿Vos sabés que yo tengo 800 lucas para cobrar acá? ¿Me las pensás pagar vos?". El técnico se limitó a responder que ese aspecto lo deberá dirimir con la comisión directiva, relató el citado medio.

López, visiblemente dolido por las formas y la resolución, le recordó al estratega su vigencia en las redes: "Hice 40 goles y me venís a echar a mí".

Los números del "Diente" y un futuro incierto

La salida de López sacude al entorno tricolor no solo por su peso en el vestuario, sino por el rendimiento deportivo que ha sostenido desde su retorno al club a mediados de 2024. López jugó 76 partidos, anotó 39 goles y tuvo 14 asistencias.

El futbolista y su entorno comenzarán a evaluar ofertas formales para continuar su carrera, aunque la prioridad absoluta del atacante antes de firmar con cualquier otra entidad es resolver su situación económica con Nacional.

Las posturas iniciales adelantan una negociación compleja para los dirigentes presididos por Alejandro Balbi: López no tiene intenciones de resignar un solo dólar y, en caso de que no se llegue a un acuerdo económico para una rescisión bilateral, maneja firmemente la posibilidad de quedarse los próximos seis meses entrenando parado en el club para garantizar el cumplimiento total del contrato firmado.

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