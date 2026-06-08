Se filtró el duro reproche del Diente López contra Jorge Bava tras la decisión del DT

Al ser informado de que ni siquiera sería incluido en la delegación que realizará la pretemporada, López confrontó al entrenador por la viabilidad financiera de la decisión:

"¿Vos sabés que tengo contrato? ¿Qué va a pasar en la pretemporada?", cuestionó el futbolista. Ante la respuesta de Bava de que solo viajarían los jugadores a utilizar, el "Diente" retrucó molesto: "¿Vos sabés que yo tengo 800 lucas para cobrar acá? ¿Me las pensás pagar vos?". El técnico se limitó a responder que ese aspecto lo deberá dirimir con la comisión directiva, relató el citado medio.

López, visiblemente dolido por las formas y la resolución, le recordó al estratega su vigencia en las redes: "Hice 40 goles y me venís a echar a mí".

Los números del "Diente" y un futuro incierto

La salida de López sacude al entorno tricolor no solo por su peso en el vestuario, sino por el rendimiento deportivo que ha sostenido desde su retorno al club a mediados de 2024. López jugó 76 partidos, anotó 39 goles y tuvo 14 asistencias.

El futbolista y su entorno comenzarán a evaluar ofertas formales para continuar su carrera, aunque la prioridad absoluta del atacante antes de firmar con cualquier otra entidad es resolver su situación económica con Nacional.

Las posturas iniciales adelantan una negociación compleja para los dirigentes presididos por Alejandro Balbi: López no tiene intenciones de resignar un solo dólar y, en caso de que no se llegue a un acuerdo económico para una rescisión bilateral, maneja firmemente la posibilidad de quedarse los próximos seis meses entrenando parado en el club para garantizar el cumplimiento total del contrato firmado.