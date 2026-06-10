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Sociedad Días del Centro | estacionamiento | Promociones

En junio

Ya tienen fecha los Días del Centro: ¿Qué beneficios habrá?

Los Días del Centro se realizarán próximamente con descuentos en comercios y tres horas de estacionamiento gratuito en la zona tarifada.

Próximamente, una nueva edición de los Días del Centro.

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Los tradicionales Días del Centro ya tienen fecha confirmada para su edición de junio. La Intendencia de Montevideo informó que la actividad se desarrollará con una serie de beneficios destinados a promover las compras y la circulación en las principales zonas comerciales de la capital.

Durante los días jueves 11, viernes 12 y sábado 13, los comercios adheridos de Centro, Cordón y Ciudad Vieja ofrecerán promociones y descuentos especiales para los clientes. La iniciativa, que se realiza periódicamente, busca fortalecer la actividad comercial en una de las áreas con mayor movimiento de Montevideo.

Estacionamiento gratuito

Además de las ofertas en los locales participantes, la comuna anunció un beneficio para quienes se trasladen en automóvil. Los días jueves 11 y viernes 12 habrá estacionamiento gratuito durante tres horas en el área tarifada.

Según explicó la Intendencia de Montevideo, el tiempo gratuito comenzará a contarse desde el momento en que se obtenga el ticket de estacionamiento. Una vez agotadas las tres horas, se cobrará únicamente el tiempo adicional utilizado.

Las autoridades aclararon que las tres horas de exoneración deben utilizarse de manera continua y no podrán fraccionarse para ser empleadas en distintos momentos de la jornada.

Promociones especiales

Los Días del Centro abarcan una amplia zona comercial integrada por el Centro de Montevideo, Cordón y Ciudad Vieja, donde participan numerosos establecimientos con promociones especiales. La propuesta busca atraer a más personas a estos barrios y dinamizar la actividad económica local.

Quienes deseen conocer en detalle los descuentos y promociones disponibles podrán consultar la información difundida por Paseo Centro, donde se publica la lista de comercios participantes y las ofertas correspondientes a esta edición.

Con esta nueva edición, los Días del Centro volverán a ofrecer una combinación de descuentos y facilidades para quienes decidan recorrer y realizar compras en el corazón de la capital entre el 11 y el 13 de junio.

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