Ya tienen fecha los Días del Centro: ¿Qué beneficios habrá?

Según explicó la Intendencia de Montevideo, el tiempo gratuito comenzará a contarse desde el momento en que se obtenga el ticket de estacionamiento. Una vez agotadas las tres horas, se cobrará únicamente el tiempo adicional utilizado.

Las autoridades aclararon que las tres horas de exoneración deben utilizarse de manera continua y no podrán fraccionarse para ser empleadas en distintos momentos de la jornada.

Promociones especiales

Los Días del Centro abarcan una amplia zona comercial integrada por el Centro de Montevideo, Cordón y Ciudad Vieja, donde participan numerosos establecimientos con promociones especiales. La propuesta busca atraer a más personas a estos barrios y dinamizar la actividad económica local.

Quienes deseen conocer en detalle los descuentos y promociones disponibles podrán consultar la información difundida por Paseo Centro, donde se publica la lista de comercios participantes y las ofertas correspondientes a esta edición.

Con esta nueva edición, los Días del Centro volverán a ofrecer una combinación de descuentos y facilidades para quienes decidan recorrer y realizar compras en el corazón de la capital entre el 11 y el 13 de junio.