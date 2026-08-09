Canelones celebra el Mes de las Juventudes con una agenda centrada en la participación

Pedroso señaló que la participación será el principal eje de trabajo con las juventudes durante este quinquenio. En ese sentido, explicó que la agenda de agosto está orientada a generar convocatorias y espacios en los que los jóvenes sean protagonistas de las actividades.

Nutrida programación

La programación tendrá como uno de sus principales momentos el miércoles 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, con una propuesta vinculada al teatro y a la extensión educativa en la ciudad de Canelones. La iniciativa contempla actividades en espacios como el Teatro Colón, el Politeama y la Peatonal de las Artes.

“El objetivo es que los jóvenes y las jóvenes se apropien de estos espacios”, explicó Pedroso.

Garrido destacó que la participación juvenil será un elemento común de las actividades previstas. Señaló la importancia de generar espacios de encuentro e intercambio, donde los jóvenes puedan comunicarse, expresar sus opiniones y compartir sus experiencias.

La agenda incluye propuestas vinculadas con el arte, el teatro, la cultura, el juego, la recreación y el deporte, además de actividades relacionadas con temas como el cambio climático y el bienestar animal. La intención es ofrecer distintas alternativas para que los jóvenes puedan elegir aquellas que respondan a sus intereses, participar y aportar sus puntos de vista.

Visibilizar trabajo

Por su parte, Zalkind recordó que agosto es un mes destinado a visibilizar el trabajo que se desarrolla con las juventudes de Canelones. En ese marco, destacó el papel de Comuna Joven como referencia departamental en los municipios y como espacio desde el que se impulsan programas y actividades con la participación como eje.

La coordinadora del Gabinete Social remarcó la importancia de promover una ciudadanía activa entre los jóvenes y convocó a acercarse a los municipios, generar propuestas y fortalecer los vínculos entre pares.

“Cuando ustedes se juntan, ocurren cosas maravillosas”, concluyó.