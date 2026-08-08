Nuevo intercambiador entre la Ruta 5 y Ruta 102 dio comienzo a sus obras

Al mismo tiempo, se creará una rotonda para optimizar la incorporación y salida de vehículos hacia el Anillo Perimetral. Con esto, se implementarán nuevos trabajos en lo que respecta a la iluminación y señalización de la zona.

La construcción de este nuevo intercambiador, establece la eliminación del cruce semaforizado que existe en la actualidad. Esta modificación busca agilizar la circulación, reduciendo los tiempos del viaje, y enfocándose en la seguridad y fluidez del tránsito allí presente.

Una de las intersecciones más congestionadas

Según argumenta lo publicado por el MTOP, el cruce entre Ruta 5 y el Anillo Perimetral es una de las intersecciones más congestionadas del tránsito a nivel departamental, y también nacional. Actualmente, este cruce ubicado cerca de zonas como Melilla, Lezica o La Paz, mantiene un constante tránsito por parte de vehículos particulares, suburbanos y cargas pesadas.

Esta obra forma parte de una serie de inversiones realizadas con el fin de modernizar la infraestructura vial del país. Está centrado en mejorar las condiciones de seguridad, optimizando la conectividad de las rutas, en este caso de uno de los principales accesos al área metropolitana.

Por último, el apartado de vialidad del ministerio aclara que mientras que se desarrollen los trabajos en esa zona, se recomienda a los conductores circular con precaución, respetando las diversas señalizaciones de obra presentes y previendo posibles demoras momentáneas en la zona y alrededores.