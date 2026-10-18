Canelones celebró el trabajo y las reivindicaciones de las mujeres rurales

Trabajo en el campo

Legnani destacó que el gobierno departamental busca dar visibilidad a ese trabajo mediante distintas actividades, entre ellas la Fiesta de la Chacra y otras instancias de participación. No obstante, sostuvo que el reconocimiento también depende de la organización y el esfuerzo de las propias mujeres rurales. “Si del otro lado no hay una gran cantidad de mujeres esforzándose, trabajando, organizándose y visibilizando el trabajo que hacen ustedes, nuestro trabajo no sería nada”, afirmó.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Claudia Sánchez, definió la jornada como un día de disfrute, encuentro y celebración, pero también de reivindicación. Señaló que las mujeres rurales enfrentan dificultades específicas en una agenda que incluye la participación, la salud, los cuidados y el ambiente.

El ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, sostuvo que el reconocimiento de las mujeres rurales contribuye a construir una sociedad más democrática. “Es una sociedad mucho más democrática cuando las mujeres rurales empiezan a ser reconocidas, valoradas desde la política, pero también en la vida cotidiana”, afirmó. Además, recordó la trayectoria de quienes han trabajado durante años para alcanzar ese reconocimiento.

En representación de las Mujeres Rurales, Norma Carugno repasó los cambios logrados en los últimos años y recordó las dificultades que enfrentaban para disponer de tiempo libre.

“Hace 11 años, no se nos ocurría más que soñar con el ocio y tiempo libre, tener un día que fuera por ley para nosotras, un día libre”, señaló. Como ejemplo, recordó que, incluso cuando asistían a cumpleaños o actividades escolares, debían preparar alimentos o materiales para llevar. “Siempre la mujer era la que trabajaba, se divertía, pero también le tocaba trabajar mucho”, expresó.

La actividad contó con la participación de autoridades del Gobierno de Canelones, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del INIA, además de integrantes de colectivos de mujeres rurales y de la Mesa de Mujeres Rurales Canarias.

Un reconocimiento internacional

La conmemoración adquiere especial relevancia en 2026, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de la Mujer Agricultora. La iniciativa busca visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en la agricultura, promoviendo su acceso a recursos productivos, tecnología, capacitación y mercados, así como su participación en la toma de decisiones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con otras agencias de la ONU, impulsa acciones para enfrentar las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios y fortalecer la resiliencia de las mujeres rurales.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007 y se conmemoró por primera vez el 15 de octubre de 2008.