Maldonado ampliará su hospital con más camas, cuatro blocks quirúrgicos y 37 consultorios renovados

La emergencia dispondrá de 24 puestos de atención y el hospital contará con cuatro blocks quirúrgicos. También se incorporarán tres salas para nacimientos y partos, mientras que se renovarán 37 consultorios destinados a consultas externas.

Mejoras en infraestructura y servicios

El proyecto incluirá medidas de sustentabilidad ambiental, como la instalación de paneles solares y sistemas de recolección de agua pluvial. Además, se incorporarán una planta de oxígeno y un grupo electrógeno, entre otras instalaciones.

Durante la firma del acuerdo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que la obra permitirá atender problemas que afectan a los usuarios y mejorar las condiciones laborales del personal del hospital, un aspecto que, según indicó, incide en la calidad de la atención.

La jerarca también destacó la demanda que registra el centro asistencial durante los fines de semana y la temporada estival, períodos en los que aumenta considerablemente la cantidad de personas que requieren atención médica.

El documento fue suscrito por Lustemberg, Danza y el intendente de Maldonado, Miguel Abella. La firma formalizó el trabajo previo entre los organismos y habilitó el avance hacia la ejecución de las obras.

Remodelación del hemocentro

Danza informó, además, que están terminados los anteproyectos para remodelar el hemocentro y el banco de leche. Estas intervenciones se financiarán con recursos de la fundación Hemovida.

Las obras complementarán las mejoras previstas para el hospital departamental y forman parte de las intervenciones anunciadas para ampliar y renovar la infraestructura sanitaria de Maldonado.