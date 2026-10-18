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Sociedad Maldonado |

Infraestructura hospitalaria

Maldonado ampliará su hospital con más camas, cuatro blocks quirúrgicos y 37 consultorios renovados

La obra, que demandará unos tres años, beneficiará a 75.000 usuarios e incluirá nuevas instalaciones para cuidados críticos, partos y consultas externas.

Acuerdo en Maldonado.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un acuerdo firmado el jueves 15 entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Intendencia de Maldonado habilitará la remodelación y ampliación del hospital departamental, una intervención que beneficiará a unos 75.000 usuarios y que se extenderá durante aproximadamente tres años.

El proyecto abarcará las áreas de atención general de agudos y de cuidados críticos de adultos, pediátricos y neonatales. Según informó el presidente de ASSE, Álvaro Danza, las obras permitirán ampliar la capacidad asistencial y renovar distintos sectores del centro de salud.

El área de cuidados moderados contará con 138 camas, distribuidas en espacios destinados a cirugía, pediatría, ginecobstetricia y salud mental. En tanto, la capacidad para cuidados críticos de adultos, pediátricos, intermedios y neonatales aumentará hasta alcanzar las 42 camas.

La emergencia dispondrá de 24 puestos de atención y el hospital contará con cuatro blocks quirúrgicos. También se incorporarán tres salas para nacimientos y partos, mientras que se renovarán 37 consultorios destinados a consultas externas.

Mejoras en infraestructura y servicios

El proyecto incluirá medidas de sustentabilidad ambiental, como la instalación de paneles solares y sistemas de recolección de agua pluvial. Además, se incorporarán una planta de oxígeno y un grupo electrógeno, entre otras instalaciones.

Durante la firma del acuerdo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que la obra permitirá atender problemas que afectan a los usuarios y mejorar las condiciones laborales del personal del hospital, un aspecto que, según indicó, incide en la calidad de la atención.

La jerarca también destacó la demanda que registra el centro asistencial durante los fines de semana y la temporada estival, períodos en los que aumenta considerablemente la cantidad de personas que requieren atención médica.

El documento fue suscrito por Lustemberg, Danza y el intendente de Maldonado, Miguel Abella. La firma formalizó el trabajo previo entre los organismos y habilitó el avance hacia la ejecución de las obras.

Remodelación del hemocentro

Danza informó, además, que están terminados los anteproyectos para remodelar el hemocentro y el banco de leche. Estas intervenciones se financiarán con recursos de la fundación Hemovida.

Las obras complementarán las mejoras previstas para el hospital departamental y forman parte de las intervenciones anunciadas para ampliar y renovar la infraestructura sanitaria de Maldonado.

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