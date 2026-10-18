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Sociedad

pando lidera crecimiento

Tránsito en los peajes creció 4,3% en setiembre y superó los 3.3 millones de pasajes

En total, se registraron 136.740 pasajes adicionales, en un mes en el que la circulación creció en la mayoría de los puntos relevados.

Aumentaron los pasajes por los peajes nacionales.

Aumentaron los pasajes por los peajes nacionales.

 Martin Martinez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Datos de los ministerios de Turismo y Transporte, indican que el tránsito registrado en las 13 estaciones de peaje analizadas alcanzó los 3.313.803 pasajes en setiembre de 2026, lo que representa un aumento del 4,3% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 3.177.063.

En total, se registraron 136.740 pasajes adicionales, en un mes en el que la circulación creció en la mayoría de los puntos relevados.

Dicho incremento tuvo comportamientos diferentes según la estación. Pando encabezó las subas en cantidad de pasajes, seguida por Solís y La Barra, tres puntos que, en conjunto, concentraron cerca del 64,4% del tránsito total registrado durante el período.

El aumento del tránsito de vehículos por los peajes refleja el dinamismo de la movilidad en las rutas y constituye una señal positiva para las expectativas de crecimiento del turismo interno y regional.

Pando primero

Pando fue la estación con mayor movimiento, con 1.057.051 pasajes, un 5,4% más que en setiembre de 2025. La Barra se ubicó en segundo lugar, con 638.079 registros y un crecimiento interanual del 4,6%.

Solís, por su parte, contabilizó 439.061 pasajes, frente a los 403.241 del año anterior. La diferencia de 35.820 registros equivale a un aumento del 8,9%, uno de los más destacados entre las estaciones con mayor volumen de tránsito.

También se observaron avances en Garzón, que pasó de 118.810 a 128.698 pasajes, y en Ruta 9, donde los registros aumentaron de 103.594 a 106.653.

Comparación por vehículos

La comparación por categorías de vehículos también mostró diferencias. La categoría 1 (Autos y Camionetas) registró el mayor incremento en términos absolutos, con 128.600 pasajes adicionales respecto a setiembre de 2025. Se trata de los vehículos que vemos con mayor frecuencia en las rutas, como autos particulares y camionetas de uso familiar o laboral.

En conjunto, los datos muestran que durante setiembre aumentó el tránsito en los peajes, aunque la evolución fue diferente según el tipo de vehículo. Mientras que los autos y las camionetas explicaron el mayor incremento en cantidad de pasajes, los tritrenes se destacaron por su crecimiento porcentual. Esto permite observar no solo cuánto cambió la circulación, sino también qué tipos de vehículos contribuyeron a esa evolución.

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