Canelones: programa Hogares Sustentables llegó a 126.000 familias clasificando

La comuna ya está trabajando para el primer semestre de 2025, agregó, y recordó que se llegó a 126.000 hogares y el objetivo es llegar a 153.000. “La idea es llegar, en los meses que quedan, a la totalidad del departamento. Ese es el plan de trabajo para el semestre que viene”, sostuvo.

Respecto a la limpieza en general destacó que esta “ha mejorado”. Y precisó que “la evaluación de la población es muy positiva”. No obstante, “eso no quiere decir que no haya problemas. Tenemos problemas, cosas para ajustar. Por lo menos dos: que los servicios se cumplan y que los usuarios y los vecinos los usen correctamente. Eso hay que trabajarlo todo los días”.

Clasificación en casa

En el marco del programa Hogares Sustentables las familias reciben un contenedor de 120 litros con tapa verde para residuos reciclables y otro para residuos mezclados, junto con una compostera equipada con lombrices californianas para vermicompostaje. Este equipamiento permite eliminar gradualmente los contenedores públicos en esquinas, promoviendo una gestión domiciliaria más eficiente de residuos.

Uno de los objetivos ambientales de la Intendencia de Canelones es evitar la generación de basura haciendo hincapié en la recuperación y revalorización de materiales. Para eso, se reparten en los distintos barrios del departamento contenedores intradomiciliarios que pretenden reducir las zonas con contenedores en la vía pública.

Además, en cada hogar adherido al programa existe un contenedor para residuos reciclables, que es recogido por el servicio de limpieza en días distintos.