Carta abierta: la sociedad civil exige al gobierno fortalecer el sistema de cuidados

Una de las principales demandas de la carta es la creación de una mesa de negociación colectiva para los trabajadores del sector. “Hoy, muchas asistentes personales que forman parte del Sistema de Cuidados no tienen acceso a negociación colectiva. Es fundamental que puedan discutir sus salarios y condiciones laborales”, sostuvo Alonso. Además, destacó la importancia de ampliar la formación y certificación de cuidadores, lo que permitiría que más personas accedieran a empleos de calidad en el sector.

Restitución de la Secretaría Nacional de Cuidados

El debilitamiento de la Secretaría Nacional de Cuidados es otra de las preocupaciones centrales. Isabel Pérez explicó que la fusión de esta entidad con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) afectó la capacidad de articular políticas públicas. “El sistema no se desarmó, pero sí se debilitó. No se generó una nueva oferta de servicios y tampoco se fortalecieron los existentes. Necesitamos que el SNIC sea visto como un sistema integral, no como servicios aislados”, detalló Pérez.

Ambas expertas coinciden en que es fundamental restituir la Secretaría y fortalecer la Junta Nacional de Cuidados, espacios que permiten coordinar acciones entre diversos ministerios y garantizar la participación de la sociedad civil. “La Junta Nacional de Cuidados debe convocarse de inmediato. Es el órgano donde la sociedad civil puede monitorear las políticas públicas y proponer mejoras”, destacó Alonso.

Hacia una sociedad corresponsable

La carta también subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad social y de género. Pérez resaltó que los cuidados son esenciales para el desarrollo del país, ya que permiten que las mujeres puedan continuar con sus trayectorias laborales y educativas. “El debilitamiento de las políticas de cuidado afecta directamente a las mujeres, aumentando las desigualdades y limitando sus oportunidades”, adviertió.

En este sentido, ambas expertas consideran que el próximo gobierno tiene la oportunidad de reposicionar el cuidado como un eje central en la discusión sobre seguridad social. “El cuidado es esencial para la vida activa y la vejez. Es necesario incluirlo en los debates sobre protección social y pensiones, reconociendo su papel en la sostenibilidad del país”, concluyó Pérez.

Acciones concretas para fortalecer el SNIC

Entre las acciones concretas propuestas en la carta, se destacan:

Restitución de la Secretaría Nacional de Cuidados y fortalecimiento de la Junta Nacional de Cuidados.

Creación de una mesa de negociación colectiva para trabajadores del sector.

Ampliación de la formación y certificación de cuidadores.

Regulación de las licencias para el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad.

Implementación de campañas de sensibilización para promover el cuidado como responsabilidad colectiva.

Las organizaciones reafirmaron su compromiso de colaborar activamente en la construcción de una sociedad del cuidado, donde este derecho sea una realidad para todas las personas.