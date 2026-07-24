Caso Penadés: rechazan excluir a cuatro víctimas por presunta caducidad de las denuncias

Los fundamentos de la jueza Vargas

Al fundamentar su decisión, la jueza Vargas señaló que la Ley de Violencia Basada en Género dispone que los plazos de caducidad no corren mientras las víctimas sean menores de edad. En ese sentido, indicó que el análisis de las fechas y de las pruebas correspondientes deberá realizarse durante la etapa del juicio oral.

La interpretación de la normativa dio lugar a un intercambio entre la defensa de Penadés y la Fiscalía durante la audiencia de control de acusación.