Caso Penadés: rechazan excluir a cuatro víctimas por presunta caducidad de las denuncias

La Justicia rechazó el planteo de la defensa del exsenador nacionalista Gustavo Penadés para excluir del juicio oral a cuatro víctimas cuyos casos, según los abogados del imputado, no fueron denunciados dentro del plazo previsto por la legislación vigente al momento de los hechos.
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La resolución fue adoptada este jueves por la jueza del caso, Marcela Vargas, durante una nueva audiencia de control de acusación.
La defensa de Penadés sostuvo que los hechos atribuidos a esas cuatro víctimas ocurrieron varios años atrás y que la normativa aplicable en ese momento establecía que la denuncia debía presentarse dentro de los primeros seis meses. Al no haberse realizado en ese plazo, afirmó que la posibilidad de investigar esos presuntos delitos se extinguió y que "no se pueden usar leyes actuales para revivir delitos extinguidos en el pasado".
Los fundamentos de la jueza Vargas
Al fundamentar su decisión, la jueza Vargas señaló que la Ley de Violencia Basada en Género dispone que los plazos de caducidad no corren mientras las víctimas sean menores de edad. En ese sentido, indicó que el análisis de las fechas y de las pruebas correspondientes deberá realizarse durante la etapa del juicio oral.
La interpretación de la normativa dio lugar a un intercambio entre la defensa de Penadés y la Fiscalía durante la audiencia de control de acusación.