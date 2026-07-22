Fiscalía pide 16 años de prisión para el exsenador Penadés por delitos sexuales

Defensa pide partidas de nacimiento

La audiencia del caso Penadés se realizó este martes, con dos posiciones centrales en tensión: la Fiscalía solicitó una condena de 16 años de prisión para el exsenador, mientras que la defensa exigió la presentación de las partidas de nacimiento de las víctimas.

La fiscal a cargo del caso, Isabel Ithurralde, formuló el pedido de 16 años de cárcel para Penadés, imputado por más de 20 delitos de abuso sexual contra menores de edad. La pena solicitada ubica la condena en el tramo superior de lo previsto para este tipo de delitos en la legislación uruguaya.

Por su parte, la defensa del exlegislador, a cargo de Homero Guerrero y Laura Robatto, planteó como punto central de su argumentación la exigencia de las partidas de nacimiento de las presuntas víctimas, una estrategia orientada a determinar si las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos.

Penadés, exsenador del Partido Nacional, fue detenido en 2023 tras una investigación que involucra delitos sexuales contra menores.

El próximo jueves se volverá a realizar una audiencia de control de acusación, instancia que determinará cuáles pruebas se aceptarán en el juicio que afrontará el exsenador y cuáles no.