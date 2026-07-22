Fiscalía pide 16 años de prisión para el exsenador Penadés por delitos sexuales

En el primer día del control de acusación del caso Penadés, la defensa del exsenador planteó aspectos formales que en su opinión impiden aceptar la acusación de la fiscalía y seguir adelante con el juicio. Sin embargo, luego de escuchar a la fiscalía y a los defensores de las víctimas, la jueza del caso Marcela Vargas argumentó en contra y no hizo lugar a esos planteos. La defensa anunció que apelará.
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Luego de que la fiscal Isabel Ithurralde relató los hechos que ya había narrado en la acusación que presentó en octubre pasado, por los que pidió 16 años de condena para el exsenador Gustavo Penadés y 6 para Sebastián Mauvezin por delitos sexuales.
La acusación fiscal incluyó a 13 víctimas por 10 delitos de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados y 3 delitos de abuso sexual simples, reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, y violencia privada, además de asociación para delinquir y cohecho calificado.
Defensa pide partidas de nacimiento
La audiencia del caso Penadés se realizó este martes, con dos posiciones centrales en tensión: la Fiscalía solicitó una condena de 16 años de prisión para el exsenador, mientras que la defensa exigió la presentación de las partidas de nacimiento de las víctimas.
La fiscal a cargo del caso, Isabel Ithurralde, formuló el pedido de 16 años de cárcel para Penadés, imputado por más de 20 delitos de abuso sexual contra menores de edad. La pena solicitada ubica la condena en el tramo superior de lo previsto para este tipo de delitos en la legislación uruguaya.
Por su parte, la defensa del exlegislador, a cargo de Homero Guerrero y Laura Robatto, planteó como punto central de su argumentación la exigencia de las partidas de nacimiento de las presuntas víctimas, una estrategia orientada a determinar si las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos.
Penadés, exsenador del Partido Nacional, fue detenido en 2023 tras una investigación que involucra delitos sexuales contra menores.
El próximo jueves se volverá a realizar una audiencia de control de acusación, instancia que determinará cuáles pruebas se aceptarán en el juicio que afrontará el exsenador y cuáles no.