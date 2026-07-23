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Sociedad Ricardito | narcotráfico | violencia

Hermanastro del Betito

Condenaron al "Ricardito" a 9 años y 4 meses de prisión por narcotráfico y violencia privada

Ricardo Cáceres Correa, alias el "Ricardito", fue condenado por financiación y organización de tráfico de drogas y coautoría de violencia privada agravada.

Ricardito Cáceres Correa es medio hermano del Betito Suárez.

"Ricardito" Cáceres Correa es medio hermano del "Betito" Suárez.
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Por Redacción Caras y Caretas

El conocido delincuente de Cerro Norte, Ricardo Cáceres Correa, alias el "Ricardito", tras llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía, fue condenado por financiación y organización de tráfico de drogas y coautoría de violencia privada agravada, por lo que deberá cumplir una pena de 9 años y 4 meses de cárcel.

Gerente de bocas en el Cerro y violento

Su abogada, Leticia Latorres, afirmó que los delitos hacen referencia a que era el líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y también a que amenazó a una persona, según consignó Subrayado.

Cáceres Correa, quien es medio hermano de Alberto "Betito" Suárez Correa, había sido trasladado en mayo desde este año desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar, luego de ser señalado como autor intelectual de un triple homicidio ocurrido en una boca de droga ubicada en Egipto y Estados Unidos (Cerro) que gerenciaba Ricardito.

Para los investigadores, el delincuente controlaba varias bocas de droga del Cerro de Montevideo desde la cárcel e incluso tenía monitoreo por cámaras desde un celular.

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