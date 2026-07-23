El conocido delincuente de Cerro Norte, Ricardo Cáceres Correa, alias el "Ricardito", tras llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía, fue condenado por financiación y organización de tráfico de drogas y coautoría de violencia privada agravada, por lo que deberá cumplir una pena de 9 años y 4 meses de cárcel.
Hermanastro del Betito
Condenaron al "Ricardito" a 9 años y 4 meses de prisión por narcotráfico y violencia privada
Ricardo Cáceres Correa, alias el "Ricardito", fue condenado por financiación y organización de tráfico de drogas y coautoría de violencia privada agravada.