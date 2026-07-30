Asesinato en puerta del Inisa: conflicto con banda criminal y actitud sospechosa de interno

Los agresores efectuaron cerca de 60 disparos. El joven recibió impactos mortales en el pecho y la ingle, cayendo sobre la vereda. En el portón de la institución quedaron marcados 14 impactos de bala, mientras que la Policía Científica recabó decenas de casquillos de calibre 9 mm en las inmediaciones, incluyendo varios frente a una parada de ómnibus a 30 metros de la escena.

Sospechas dentro del centro e incautación de teléfonos

El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios Mirta Morales y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Entre las primeras medidas se dispuso el peritaje de cámaras de videovigilancia particulares y la incautación de teléfonos celulares a otros internos del centro.

Durante el procedimiento policial, tres dispositivos fueron decomisados y un cuarto fue destruido por uno de los jóvenes alojados en el recinto, hecho que reforzó las sospechas sobre posibles coordinaciones internas o fugas de información que facilitaran el ataque.