Asesinato en puerta del Inisa: conflicto con banda criminal y actitud sospechosa de interno

La principal línea de investigación en torno al asesinato del joven de 19 años perpetrado este martes frente a un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) apunta a un conflicto previo entre la víctima y un influyente clan familiar vinculada al crimen organizado en el oeste de Montevideo.
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Fuentes policiales indicaron que el fallecido, quien cumplía medida socioeducativa por rapiñas cometidas cuando era menor de edad, mantenía discrepancias con esta familia con antecedentes delictivos en varios departamentos. Al momento, la Policía y la Fiscalía no han identificado a los autores materiales del ataque.
Ataque planificado y despliegue de violencia
El crimen ocurrió pasadas las 20:30 en la intersección de la avenida Burgues y Pedro Margat, en el barrio Atahualpa. La víctima regresaba al centro de semilibertad tras hacer uso de su Salida Salida permitida cuando fue emboscada a pocos metros del portón de acceso.
Los agresores efectuaron cerca de 60 disparos. El joven recibió impactos mortales en el pecho y la ingle, cayendo sobre la vereda. En el portón de la institución quedaron marcados 14 impactos de bala, mientras que la Policía Científica recabó decenas de casquillos de calibre 9 mm en las inmediaciones, incluyendo varios frente a una parada de ómnibus a 30 metros de la escena.
Sospechas dentro del centro e incautación de teléfonos
El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios Mirta Morales y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Entre las primeras medidas se dispuso el peritaje de cámaras de videovigilancia particulares y la incautación de teléfonos celulares a otros internos del centro.
Durante el procedimiento policial, tres dispositivos fueron decomisados y un cuarto fue destruido por uno de los jóvenes alojados en el recinto, hecho que reforzó las sospechas sobre posibles coordinaciones internas o fugas de información que facilitaran el ataque.