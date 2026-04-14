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Sociedad

Violencia

Crimen brutal en el Centro: asesinan a un delivery tras discusión de tránsito

Un delivery de 62 años fue asesinado con un destornillador en el Centro tras una discusión. El crimen reaviva alertas por violencia y discursos de odio.

Asesinan a un delivery en el Centro

Asesinan a un delivery en el Centro

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Un violento y estremecedor crimen sacudió la tarde del lunes en pleno Centro de Montevideo. Un delivery de 62 años fue asesinado tras ser atacado con un destornillador por un hombre de 30 años, luego de una discusión en el tránsito, según relataron testigos.

El hecho ocurrió sobre las 19:30 en la intersección de Cuareim y Colonia, donde vecinos escucharon una acalorada discusión que rápidamente escaló a una situación de extrema violencia. Minutos después, se oyó el desesperado pedido de auxilio de la víctima, que ya se encontraba gravemente herida.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el conflicto se habría originado por un incidente de tránsito. Algunos vecinos incluso lograron registrar en video momentos posteriores al ataque, en los que se observa al agresor subiendo a su vehículo y huyendo del lugar.

La víctima fue asistida por efectivos policiales tras un llamado al 911 y trasladada de urgencia al Hospital Maciel, en Ciudad Vieja. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después como consecuencia de las heridas.

Testigos señalaron además que, por el acento del hombre que pedía ayuda, podría tratarse de una persona migrante, un elemento que agrega preocupación en un contexto internacional marcado por el crecimiento de discursos de odio hacia estas comunidades.

Horas más tarde, la Policía logró ubicar el vehículo del atacante en la zona de Mercedes y Yí. El automóvil era conducido por una mujer, mientras que el presunto homicida iba como acompañante. Fue detenido en el lugar.

El hombre, que no posee antecedentes penales aunque sí registros de indagatorias por violencia doméstica, confesó en una primera instancia haber apuñalado a la víctima con un destornillador.

El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía y del Departamento de Homicidios, que trabajan para esclarecer completamente lo ocurrido.

El crimen, por su brutalidad y por haberse desencadenado a partir de una discusión cotidiana, vuelve a poner en foco los niveles de violencia social y la necesidad de condenar de forma firme este tipo de hechos. En particular, especialistas advierten sobre el riesgo de que los discursos de odio, especialmente contra personas migrantes, contribuyan a generar climas que habiliten o agraven situaciones de violencia extrema.

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