Bava sorprende con una línea de tres para enfrentar a Deportes Tolima

Al arco vuelve Luis Mejía quien en los tomos días fue probado intensamente para ver su estado sanitario, luego de un desgarro con su selección.

Otro que vuelve a la titularidad es Nicolás el diente López, que después de un mal partido en Maldonado que lo cerró con una tonta expulsión será tenido en cuenta otra vez por Jorge Bava.

Alineación probable de Nacional

Poniendo en limpio, el once de Jorge Bava para esta noche será con Luis Mejía; Sebastián Coates, Agustín Rogel y Paolo Calione; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Nicolás Rodríguez. Nicolás López y Maxi Gómez.

En cada partido, sea por el torneo que sea, siempre decimos que este es el momento de golpear la mesa y decir, acá estoy yo. Pero últimamente en Nacional las cosas no están saliendo como lo pretende el técnico y los jugadores. Es el momento de dar vuelta la página de decir acá estoy yo.

Por su parte Deportes Tolima viene en el cuarto puesto de la liga colombiana. El último fin de semana cayó ante Deportivo pasto 1a0 de visitante. Por copa libertadores viene de empatar a cero frente a universitario de local.

Deportes Tolima es un equipo con mucha tenencia de pelota, pero a la hora de atacar le cuesta cerrar jugadas y no termina de concretar.

Si bien no es de los equipos poderosos de Colombia, no va ser un rival fácil para Nacional, que deberá ser cauto, no enloquecerse a la hora de recuperar el balón.

Hoy los ojos de todos lo que vayan al Parque Central va hacer para la defensa, ya que en el último partido fue muy mala para controlar a los atacantes de Deportivo Maldonado.

Hoy es otra historia, es otro rival, es otro torneo. Pero debe de ser el momento para que se empiece a cambiar la pisada.