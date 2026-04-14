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Sociedad lluvias | Inumet | tormentas

Tormentas

Se espera un "giro térmico" y lluvias persistentes para la semana

Inestabilidad en Uruguay: Inumet, MetSul y Windguru prevén una semana de lluvias, vientos del sur y un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.

Lluvias y tormentas para esta semana

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Uruguay entra en una nueva fase de inestabilidad climática. De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru, el país enfrentará una semana de alta variabilidad, lluvias moderadas y un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana.

Tendencia semanal: del humedal al otoño pleno

El país atraviesa una transición hacia condiciones netamente otoñales. Los principales organismos coinciden en que la estabilidad de los últimos días dará paso a un escenario de nubosidad persistente.

  • Martes 14 y Miércoles 15: Se mantiene una alta carga de humedad con cielos mayoritariamente cubiertos. Según Inumet, se prevé la formación de bancos de niebla y neblinas que podrían afectar la visibilidad en rutas nacionales durante las primeras horas del día.

  • Jueves 16 (Punto de inflexión): Se espera el ingreso de un frente que profundizará la inestabilidad. MetSul advierte sobre la posibilidad de tormentas aisladas y lluvias más continuas que afectarán principalmente el sur y este del territorio.

  • Viernes 17 y Sábado 18: Los modelos de Windguru reportan una rotación de vientos al sector Sur/Suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 35-45 km/h en la franja costera, aumentando la sensación de frío.

Temperaturas y vientos

La masa de aire de origen subpolar comenzará a consolidarse hacia el viernes, provocando lo que los meteorólogos denominan un "giro térmico":

  • Máximas: Caerán gradualmente de los 23°C actuales hasta situarse por debajo de los 19°C-20°C.

  • Mínimas: En el interior del país y zonas rurales, los termómetros podrían marcar entre 10°C y 12°C durante la madrugada del domingo.

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