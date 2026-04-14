Acuerdos internacionales vs industria nacional: ¿Qué vamos a hacer para defendernos?

Falta de mecanismos de protección

El dirigente sostuvo que los tratados comerciales “no son ni buenos ni malos en sí mismos”, pero advirtió que su efecto dependerá de cómo se diseñen e implementen. En ese sentido, cuestionó la falta de mecanismos de protección para la industria nacional frente a economías más desarrolladas.

Una de las principales críticas apuntó a la asimetría en las políticas de defensa productiva. Dárdano destacó que la Unión Europea protege activamente su sector agrícola mediante mecanismos que regulan la oferta y sostienen ingresos mínimos para productores, mientras que en Uruguay y en el Mercosur no existen herramientas equivalentes para la industria manufacturera.

Cláusulas de salvaguarda

“Nos preocupa que seamos más papistas que el Papa”, afirmó, al reclamar que el país adopte medidas similares de resguardo. En esa línea, propuso la creación de cláusulas de salvaguarda automáticas vinculadas a indicadores laborales, por ejemplo, que se activen medidas si la cantidad de cotizantes al BPS en una rama cae más de 3% o si el seguro de desempleo supera el 10%.

Según explicó, estas propuestas ya fueron trasladadas en reuniones con autoridades del gobierno, incluyendo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y la vicecancillería, así como en instancias parlamentarias.

En cuanto a las respuestas oficiales, Dárdano reconoció que existe un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Economía que analiza posibles salvaguardas. Sin embargo, advirtió que los tiempos del Estado no se corresponden con la urgencia de la situación social. “No es que nos hayan dejado tranquilos”, señaló, aunque valoró el avance como un paso inicial.