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Sociedad homicidios | policía |

Cuatro homicidios en una jornada: tres ocurrieron en poco más de una hora

Un integrante del clan «Los Puglia» fue ejecutado en Villa Española; el crimen se suma al ataque previo sufrido por la misma banda en el Parque Rodó.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Montevideo atravesó una trágica jornada de violencia tras registrarse cuatro homicidios durante este martes, tres de los cuales se perpetraron de manera casi simultánea en un lapso de poco más de una hora durante la noche en los barrios Colón, Villa Española y Piedras Blancas, sumándose a un crimen previo ocurrido durante la tarde en el Cerro.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos del Ministerio del Interior asumió las investigaciones para identificar a los responsables de los distintos hechos, los cuales involucran desde balaceras perpetradas por sicarios hasta ataques con armas blancas.

Ejecución en Villa Española y nexos con el clan «Los Puglia»

El primer crimen de la seguidilla nocturna se produjo sobre las 21:00 horas en el cruce de Larravide y Agaces. Allí fue atacado a balazos un joven de 24 años, poseedor de antecedentes penales por estupefacientes en 2023 e integrante del grupo criminal «Los Puglia», banda vinculada al narcotráfico que opera en la zona. La víctima, trasladada por su hermana al Hospital Pasteur con múltiples impactos en el tórax, falleció minutos después.

El fallecido pertenecía a la misma organización que Andrés Migales, el narcotraficante asesinado recientemente en Buenos Aires. Asimismo, el joven había salido ileso del balacera perpetrada semanas atrás contra la banda en el Parque Rodó, donde resultó muerto un niño de 12 años a quien él mismo trasladó al centro asistencial. Según testimonios recabados por los investigadores, el ataque de este martes fue ejecutado por tres personas que descendieron de una camioneta blanca y abrieron fuego a quemarropa.

Ataques en Colón y Piedras Blancas

Quince minutos después del primer evento, sobre las 21:15 horas, se reportó un segundo homicidio en el barrio Colón. Un joven de 18 años fue ultimado de un disparo en la cabeza dentro de una vivienda precaria. En la escena del crimen, la Policía incautó nueve casquillos de munición calibre 9 milímetros. De acuerdo a testimonios de familiares, un sujeto encapuchado fue visto huyendo del lugar a bordo de una motocicleta tras efectuar los disparos.

A las 21:40 horas se registró el tercer episodio en las inmediaciones de Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, en Piedras Blancas. Una mujer de 27 años, con dos antecedentes penales, fue trasladada en motocicleta hacia la Policlínica de Capitán Tula, donde se constató su deceso a raíz de múltiples heridas de bala. Fuentes policiales indicaron que los allegados a la víctima señalaron la existencia de conflictos previos entre la familia de la mujer y al menos cuatro individuos de la zona.

Crimen en el Cerro y detención tras operativo con cámaras

El cuarto homicidio ocurrió horas antes en las calles Japón y Vigo, en la zona del Cerro. Un hombre de 36 años fue interceptado por tres individuos que descendieron de un vehículo y le asestaron varias puñaladas antes de darse a la fuga. La víctima ingresó sin vida al Hospital del Cerro tras ser trasladada por un particular.

El seguimiento en tiempo real realizado a través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior permitió ubicar el automóvil utilizado en un asentamiento cercano al estadio de Rampla Juniors. Durante el operativo desplegado en las fincas linderas, los efectivos identificaron y detuvieron a un joven de 19 años cuyas características físicas e indumentaria coincidían con el registro de las grabaciones, quedando a disposición de la Fiscalía.

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