Cuatro homicidios en una jornada: tres ocurrieron en poco más de una hora

El fallecido pertenecía a la misma organización que Andrés Migales, el narcotraficante asesinado recientemente en Buenos Aires. Asimismo, el joven había salido ileso del balacera perpetrada semanas atrás contra la banda en el Parque Rodó, donde resultó muerto un niño de 12 años a quien él mismo trasladó al centro asistencial. Según testimonios recabados por los investigadores, el ataque de este martes fue ejecutado por tres personas que descendieron de una camioneta blanca y abrieron fuego a quemarropa.

Ataques en Colón y Piedras Blancas

Quince minutos después del primer evento, sobre las 21:15 horas, se reportó un segundo homicidio en el barrio Colón. Un joven de 18 años fue ultimado de un disparo en la cabeza dentro de una vivienda precaria. En la escena del crimen, la Policía incautó nueve casquillos de munición calibre 9 milímetros. De acuerdo a testimonios de familiares, un sujeto encapuchado fue visto huyendo del lugar a bordo de una motocicleta tras efectuar los disparos.

A las 21:40 horas se registró el tercer episodio en las inmediaciones de Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, en Piedras Blancas. Una mujer de 27 años, con dos antecedentes penales, fue trasladada en motocicleta hacia la Policlínica de Capitán Tula, donde se constató su deceso a raíz de múltiples heridas de bala. Fuentes policiales indicaron que los allegados a la víctima señalaron la existencia de conflictos previos entre la familia de la mujer y al menos cuatro individuos de la zona.

Crimen en el Cerro y detención tras operativo con cámaras

El cuarto homicidio ocurrió horas antes en las calles Japón y Vigo, en la zona del Cerro. Un hombre de 36 años fue interceptado por tres individuos que descendieron de un vehículo y le asestaron varias puñaladas antes de darse a la fuga. La víctima ingresó sin vida al Hospital del Cerro tras ser trasladada por un particular.

El seguimiento en tiempo real realizado a través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior permitió ubicar el automóvil utilizado en un asentamiento cercano al estadio de Rampla Juniors. Durante el operativo desplegado en las fincas linderas, los efectivos identificaron y detuvieron a un joven de 19 años cuyas características físicas e indumentaria coincidían con el registro de las grabaciones, quedando a disposición de la Fiscalía.