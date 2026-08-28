Detuvieron a otro sospechoso por el robo al BROU de Pando

En el marco de los operativos por el asalto a la sucursal del Banco República (BROU) de Pando ocurrido el pasado lunes, la Policía detuvo en las últimas horas a un hombre de 43 años por su presunta participación en el delito. El implicado, que carece de antecedentes penales, fue capturado tras una serie de allanamientos efectuados en Pando y Barros Blancos.
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Con este procedimiento ascienden a dos los detenidos por el caso, luego de que el pasado miércoles la Policía de Canelones capturara al primer sospechoso. Las autoridades aclararon que ninguno de los arrestados hasta el momento corresponde a los dos hombres cuyas identidades y fotografías fueron divulgadas públicamente por el Ministerio del Interior.
Los requeridos por la justicia son Inti Camilo Cuba Vignolo (38 años, con antecedentes por rapiña) y Paul Alexander Cosella Cabrera (32 años, con antecedentes por receptación, soborno, abigeato y hurto).
El avance del caso y la huida
El atraco se ejecutó de forma vertiginosa cuando un grupo armado irrumpió en la sede bancaria a bordo de un vehículo de alta gama, logrando sustraer una suma total de $ 10.600.000, USD 70.000 y 90.000 euros.
Durante la fuga, los delincuentes abandonaron el primer automóvil en una cuneta en la zona de Barros Blancos tras sufrir un leve siniestro. Luego de un intento fallido de sustraer el vehículo de una vecina del lugar, despojaron de su camioneta a un conductor que transitaba por la zona. Dicho vehículo fue localizado este jueves por los investigadores en la intersección de la Avenida Italia y Santa Mónica, en el barrio Carrasco. La Policía de Canelones y la Fiscalía continúan con los procedimientos para dar con el paradero de los prófugos y recuperar el dinero extraído.