Detuvieron a otro sospechoso por el robo al BROU de Pando

El avance del caso y la huida

El atraco se ejecutó de forma vertiginosa cuando un grupo armado irrumpió en la sede bancaria a bordo de un vehículo de alta gama, logrando sustraer una suma total de $ 10.600.000, USD 70.000 y 90.000 euros.

Durante la fuga, los delincuentes abandonaron el primer automóvil en una cuneta en la zona de Barros Blancos tras sufrir un leve siniestro. Luego de un intento fallido de sustraer el vehículo de una vecina del lugar, despojaron de su camioneta a un conductor que transitaba por la zona. Dicho vehículo fue localizado este jueves por los investigadores en la intersección de la Avenida Italia y Santa Mónica, en el barrio Carrasco. La Policía de Canelones y la Fiscalía continúan con los procedimientos para dar con el paradero de los prófugos y recuperar el dinero extraído.