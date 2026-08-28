¿Cuándo son las vacaciones de primavera en Uruguay?

En Educación Inicial y Primaria, el calendario establece que las vacaciones de primavera serán entre el 21 y el 25 de setiembre. En estos niveles, los cursos continuarán posteriormente hasta el cierre previsto para diciembre.

En Educación Secundaria, el receso de primavera también se desarrollará entre el 21 y el 25 de setiembre. El calendario ya había establecido previamente las vacaciones de invierno, que se extendieron del 29 de junio al 3 de julio.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) determinó que sus períodos de descanso coincidan con los establecidos para los demás niveles educativos. De esta manera, tanto el receso de julio como el de setiembre se desarrollan en las mismas fechas que en el resto de la enseñanza.

¿Cuándo terminan las clases en 2026?

Después de las vacaciones de primavera, los estudiantes ingresarán en la última etapa del año lectivo. Sin embargo, la fecha de finalización de los cursos no será igual para todos los niveles.

De acuerdo con el calendario educativo 2026 de ANEP, Educación Inicial y Primaria finalizarán sus cursos el 18 de diciembre. En el caso de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional (UTU), el cierre del año lectivo está previsto para el 27 de noviembre.

El Consejo de Formación en Educación culminará sus cursos el 30 de octubre, mientras que la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos finalizará sus actividades el 15 de diciembre.

Así, el receso de setiembre marcará una de las últimas pausas importantes del calendario educativo de 2026. Con las fechas ya establecidas, estudiantes y familias pueden anticipar cuánto falta para ese descanso y, al mismo tiempo, comenzar a proyectar el tramo final del año escolar.