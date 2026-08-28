Combustibles: proyecciones muestran suba en nafta y fuerte presión sobre el gasoil

De acuerdo con los cálculos de la Ursea para el precio de venta al público, la nafta Súper 95, que actualmente cuesta $ 88,67 por litro, tendría un precio de referencia de $ 89,54 en setiembre. La Premium 97, por su parte, pasaría de los actuales $ 91,19 a $ 92,32.

Mayor aumento en el gasoil

El mayor aumento se daría nuevamente en el gasoil, cuyo precio vigente es de $ 58,68 por litro y tendría un valor de referencia de $ 73,18 para setiembre.

Por último, el supergás también registró un aumento en el precio de paridad de importación del GLP, el cual subió un 3,36%.

Según explicó la Ursea, en la nafta el incremento fue leve porque un aumento moderado del precio internacional de referencia fue parcialmente compensado por la caída de los fletes y seguros. En cambio, en el caso del gasoil, el “aumento del precio FOB —en el mercado de origen— fue muy pronunciado”, lo que derivó en una suba considerable de su PPI.

La Ursea recordó que estos valores no determinan automáticamente los precios en los surtidores y señaló que, debido al régimen de excepcionalidad dispuesto por el Poder Ejecutivo ante la volatilidad de los mercados internacionales, publica el PVP de referencia para transparentar la evolución de los costos, pero la definición final sigue siendo potestad del gobierno.