La pieza clave que hizo caer a Sebastián Marset

Documentos presentados ante la Justicia de Estados Unidos revelaron la identidad de la mujer que, de manera involuntaria, guió a los investigadores hasta el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset: su pareja actual, la ciudadana venezolana Susana Castaño Ríos, según informó Telenoche.
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Revelaciones clave del expediente
De acuerdo con las mociones judiciales presentadas por la defensa del acusado, las fuerzas de seguridad e inteligencia internacionales utilizaron a Castaño Ríos como pieza fundamental para localizar a Marset:
Primer contacto de la DEA: En marzo de 2025, agentes de la DEA interceptaron a Susana Castaño Ríos en el aeropuerto de Medellín para ofrecerle contacto directo. La mujer rechazó colaborar y bloqueó los números de los agentes.
Obtención de ciudadanía: Castaño Ríos tramitó y obtuvo la cédula de identidad boliviana en agosto de 2025.
Infiltración tecnológica: En octubre de 2025, la Policía Federal de Brasil logró instalar de forma clandestina un dispositivo de rastreo GPS en el equipaje de Castaño. La señal en tiempo real permitió ubicar con precisión la residencia en Santa Cruz de la Sierra donde se ocultaba Marset.
Operativo de captura: La incursión de las fuerzas de inteligencia bolivianas concluyó con la detención de Marset el 13 de marzo de 2026. Castaño Ríos, presente en la vivienda junto a familiares del uruguayo, no fue arrestada durante la intervención.
La información salió a la luz tras la presentación de una moción por parte de la defensa de Marset ante la Justicia estadounidense, en la que solicitan la nulidad del proceso penal. El narcotraficante uruguayo tiene fijado el inicio de su juicio para enero de 2027.