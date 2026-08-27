La pieza clave que hizo caer a Sebastián Marset

Obtención de ciudadanía: Castaño Ríos tramitó y obtuvo la cédula de identidad boliviana en agosto de 2025.

Infiltración tecnológica: En octubre de 2025, la Policía Federal de Brasil logró instalar de forma clandestina un dispositivo de rastreo GPS en el equipaje de Castaño. La señal en tiempo real permitió ubicar con precisión la residencia en Santa Cruz de la Sierra donde se ocultaba Marset.

Operativo de captura: La incursión de las fuerzas de inteligencia bolivianas concluyó con la detención de Marset el 13 de marzo de 2026. Castaño Ríos, presente en la vivienda junto a familiares del uruguayo, no fue arrestada durante la intervención.

La información salió a la luz tras la presentación de una moción por parte de la defensa de Marset ante la Justicia estadounidense, en la que solicitan la nulidad del proceso penal. El narcotraficante uruguayo tiene fijado el inicio de su juicio para enero de 2027.