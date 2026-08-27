El adiós a Rada: "Es una locura cómo logró direccionar su despedida con una canción"

Dentro del recinto, los parlantes amplifican la extensa banda sonora del homenajeado. En la zona íntima, la familia completa recibe a amigos, allegados, junto a figuras de la cultura y la política. Desde el presidente Yamandú Orsi, que llegó con su esposa Laura Alonsoperez visiblemente emocionada, a la vicepresidenta Carolina Cosse que desde temprano acompañó a los Rada.

En las primeras horas del velatorio se hicieron presentes ministros, legisladores, y referentes musicales nacionales y regionales como León Gieco, Jorge Nasser, Samantha Navarro, Claudio Martínez, Diego Paredes, Alejandro Luzardo, Urbano Moraes y los hermanos Martín y Nicolás Ibarburu.

Más entrada la tarde, con la presencia de Natalia Oreiro y el argentino Ricardo Mollo la concurrencia cantó colectivamente la canción “Muriendo de Plena”, en celebración de la vida del Negro Rada.

La procesión fuera del Parlamento

Una de las primeras en la fila para entrar, previo a que habilitaran el ingreso, era Nancy Orique que viajó desde La Paz para participar. “Es muy emocionante, se nos fue un grande”, aseguró. “Es una persona excelente que dejó muchísimas enseñanzas para los niños y para todos”, reflexionó. “Yo no sé bailar mucho candombe, pero voy a bailar un poquito para él, porque él quería que lo despidieran con alegría”, reconoció.

Las historias de haberse cruzado o compartido con Rada en algún punto del país proliferan. Y en la fila fuera del Parlamento no es la excepción, es el caso de Isabel que compartió con Caras y Caretas un testimonio de la infancia que vivió su hija Karina. Ellas vivían en un edificio ubicado sobre la salida del túnel de 8 de octubre, en la esquina con Colonia.

Allí se grababa el programa Planta Baja, conducido por Fernando Tetes y Guillermo Ameixeiras, que se emitió por Teledoce en la década de los 2000. Karina era niña y había perdido las llaves de su casa, por lo que esperaba en el hall a encontrarse con su familia. Allí se cruzó con Rada, a quien conocía por el espectáculo para niños.

El artista le preguntó a Karina porque estaba sola en la entrada del edificio. A lo que la niña le explicó que había perdido las llaves. Y Rada la tranquilizó: — ¿Sabes lo que es un Grammy?

— Se que es un premio

— Yo me gané uno y me lo olvidé en un taxi.

“Es loco que nunca se te ocurre sacarte una foto o hablar un rato con él y después te das cuenta” cuando la persona ya no está más “de la importancia de aprovechar el momento”, sostuvo Isabel. “Yo soy de la música de los años 80, muy rockera, Tótem estuvo presente en mi vida y todos los grupos que tuvo en adelante”, rememoró. Para octubre se estaba preparando un concierto homenaje a Tótem y “es una tristeza” que Rada no llegara a presentarse “pensaba ir”, dijo Isabel. “Tocó todos los géneros de música, creo que no dejó nada y actuó hasta en una telenovela argentina”, ahondó.

El ambiente es de expectativa en muchos asistentes previo al ingreso del Palacio, y de serenidad a la salida. Es el caso de un joven músico, Mateo, que dialogó con Caras y Caretas “es una locura cómo logró direccionar su despedida con una canción”. El miércoles a la noche “estuvimos en Barrio Sur y se generó una cosa preciosa”, valoró.

“Más allá de que cada uruguayo es consciente” de la forma que Rada quería que lo despidieran “es muy emocionante para todos, y pocas personas logran eso”, ahondó. La despedida en el Parlamento “es muy respetuosa” y se merece “que lo sigamos recordando porque nos dejó marcados de por vida, de la niñez hasta la vejez”, expresó.

Un amigo de Mateo, Elías Ezequiel, relató a Caras y Caretas que la entrada “fue bastante dinámica y el trato también fue super agradable”. Aún así le “chocaron un par de cosas” como las personas que entraban “grabando con celulares un momento que es para vivirlo en persona”, evaluó. “Es por respeto”, y presenciar sin intermediación de la pantalla “no te lo quita nadie, tiene otro valor”, analizó. A Elías no le sorprende “para nada” que en las afueras del velorio se hayan armado pistas de baile “todos lo esperábamos de alguna manera”.

Fue una persona “que reivindicó la lucha constante desde el esfuerzo por ser artista” y demostrarle a la sociedad “las cosas importantes por las que pelear”, sostuvo Mateo. “Fue perseverante ante la dictadura, y los límites por el color de piel”, complementó.

La profesora de historia jubilada Laura Romero resaltó a Caras y Caretas la importancia que tiene despedir a Rada en el Parlamento: —“El Palacio Legislativo no tiene que ser algo cerrado, que lo fue y lo sigue siendo, solamente para los políticos o los pitucos, sino que se tiene que abrir al pueblo, y Rada lo es”.

“Ayer cuando me enteré, fue una tristeza grande” tanto ella con sus hijos pasaron “toda la vida escuchándolo” y cada vez que podían “lo iba a ver”, complementó Romero. “Anoche fuimos a Palermo a despedirlo, y fue impresionante “haber podido estar cuando se va un grande”, concluyó.