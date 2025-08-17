Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Moratorio | oncología | premio

Más que merecido

El científico Gonzalo Moratorio fue premiado en Montevideo

En las Conferencias de Invierno en Oncología, Moratorio fue distinguido junto a su equipo por un estudio sobre “nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos”.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El investigador uruguayo Gonzalo Moratorio regresó recientemente al país luego de someterse en Brasil a un exigente tratamiento contra un tumor cerebral agresivo. Reconocido internacionalmente por su rol en el desarrollo de pruebas de diagnóstico durante la pandemia de COVID-19, Moratorio es director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo y profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

En las Conferencias de Invierno en Oncología, fue distinguido junto a su equipo por un estudio sobre “nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos”. Al recibir el galardón, y mientras sostenía la placa de reconocimiento, expresó ante el público: “Disculpen que estoy de a poco aprendiendo de vuelta a usar gran parte de mi cuerpo”.

El científico subrayó el carácter colectivo del proyecto y la relevancia de la cooperación científica: “Es el trabajo de un equipo, no de una persona. Lo fundamental es el compromiso y la construcción grupal”, afirmó.

El proyecto premiado, titulado “Virus oncolíticos: de la biología viral a nuevas terapias antitumorales”, explora el uso de virus modificados genéticamente para atacar de manera selectiva células tumorales. Los ensayos han mostrado resultados alentadores en cáncer de páncreas y de pulmón. En la misma instancia también fue reconocido el investigador Eduardo Osinaga por su aporte a la investigación.

Las Conferencias de Invierno en Oncología, organizadas anualmente en Montevideo, convocan a especialistas nacionales e internacionales para intercambiar avances en diagnóstico, tratamientos, cirugía y cuidados paliativos vinculados al cáncer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EPreve/status/1956747507096076686&partner=&hide_thread=false

La historia de Gonzalo Moratorio

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, reconocido internacionalmente por su rol en la pandemia de COVID-19 y destacado en 2020 por la revista Nature como uno de los 10 científicos más influyentes del año, atraviesa un complejo tratamiento contra un tumor cerebral agresivo que afectó su movilidad. Tras un mes y medio de quimio y radioterapia en Brasil, expresó su optimismo por la recuperación y la expectativa de la llegada de su hija, actualmente en gestación. Cofundador de la startup Guska junto a Pilar Moreno, anunció que la empresa orientará sus investigaciones hacia terapias para tumores cerebrales, inspirada en su caso personal.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar