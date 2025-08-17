El científico Gonzalo Moratorio fue premiado en Montevideo

El proyecto premiado, titulado “Virus oncolíticos: de la biología viral a nuevas terapias antitumorales”, explora el uso de virus modificados genéticamente para atacar de manera selectiva células tumorales. Los ensayos han mostrado resultados alentadores en cáncer de páncreas y de pulmón. En la misma instancia también fue reconocido el investigador Eduardo Osinaga por su aporte a la investigación.

Las Conferencias de Invierno en Oncología, organizadas anualmente en Montevideo, convocan a especialistas nacionales e internacionales para intercambiar avances en diagnóstico, tratamientos, cirugía y cuidados paliativos vinculados al cáncer.

El científico e investigador Gonzalo Moratorio y su equipo del Instituto Pasteur de Montevideo reciben ahora el premio Conferencias de Invierno en Oncología 2026 por su investigación sobre Nuevas Estrategias Antitumorales Mediadas por Anticuerpos y Virus…

La historia de Gonzalo Moratorio

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, reconocido internacionalmente por su rol en la pandemia de COVID-19 y destacado en 2020 por la revista Nature como uno de los 10 científicos más influyentes del año, atraviesa un complejo tratamiento contra un tumor cerebral agresivo que afectó su movilidad. Tras un mes y medio de quimio y radioterapia en Brasil, expresó su optimismo por la recuperación y la expectativa de la llegada de su hija, actualmente en gestación. Cofundador de la startup Guska junto a Pilar Moreno, anunció que la empresa orientará sus investigaciones hacia terapias para tumores cerebrales, inspirada en su caso personal.