El investigador uruguayo Gonzalo Moratorio regresó recientemente al país luego de someterse en Brasil a un exigente tratamiento contra un tumor cerebral agresivo. Reconocido internacionalmente por su rol en el desarrollo de pruebas de diagnóstico durante la pandemia de COVID-19, Moratorio es director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo y profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Más que merecido
El científico Gonzalo Moratorio fue premiado en Montevideo
En las Conferencias de Invierno en Oncología, Moratorio fue distinguido junto a su equipo por un estudio sobre “nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos”.