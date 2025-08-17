Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lubetkin |

Sigue la novela

Polémica: Javier García quiere convocar al Senado al canciller Lubetkin y el FA lo acusa de "cobrar al grito"

Javier García aprovechó la polémica del fin de semana y quiere llevar a Lubetkin al Parlamento, desde el Frente Amplio denuncian una maniobra oportunista.

Por Redacción Caras y Caretas

El senador Javier García anunció que el Partido Nacional convocará al canciller Mario Lubetkin al Parlamento para que explique el cierre de la oficina de innovación de Uruguay en Israel. Desde el Frente Amplio, salieron rápidamente a cuestionarlo los senadores Daniel Caggiani y Liliam Kechchian.

García dijo que se trata de una decisión que no tiene nada que ver con lo educativo sino solo con razones políticas e ideológicas por lo que quiere que el canciller lo explique en el Parlamento.

Respuesta del Frente Amplio

"¿Que tendría que ver el Canciller de la República con un convenio de la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay y la Universidad de Jerusalén? No parece ni sensato ni una medida proporcional la convocatoria a un ministro que nada tiene que ver su cartera con este tema por un trascendido de prensa sobre la consideración de la firma de un convenio especifico", señaló Caggiani.

"Además la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ya recibió la solicitud de un diputado para la invitación del Presidente del Directorio de la Agencia por este mismo tema. Hay que dejar de cobrar al grito, trabajar y estudiar un poco más. Al menos coordinen un poco", observó.

También Kechichian respondió a la iniciativa de Javier García: "El senador García sigue pegando sin ton ni son. Pegar y "trancar fuerte", como lo dijeron, parece ser su único objetivo. El canciller Lubetkin no tiene nada que ver con este tema", aseguró la senadora y le pidió a García que "hable con sus diputados que ya convocaron al presidente de la ANNI".

"Coordinen un poco, no les vendría mal..!", ironizó.

