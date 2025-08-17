El senador Javier García anunció que el Partido Nacional convocará al canciller Mario Lubetkin al Parlamento para que explique el cierre de la oficina de innovación de Uruguay en Israel. Desde el Frente Amplio, salieron rápidamente a cuestionarlo los senadores Daniel Caggiani y Liliam Kechchian.
Polémica: Javier García quiere convocar al Senado al canciller Lubetkin y el FA lo acusa de "cobrar al grito"
