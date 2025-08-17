Polémica: Javier García quiere convocar al Senado al canciller Lubetkin y el FA lo acusa de "cobrar al grito"

"Además la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ya recibió la solicitud de un diputado para la invitación del Presidente del Directorio de la Agencia por este mismo tema. Hay que dejar de cobrar al grito, trabajar y estudiar un poco más. Al menos coordinen un poco", observó.

También Kechichian respondió a la iniciativa de Javier García: "El senador García sigue pegando sin ton ni son. Pegar y "trancar fuerte", como lo dijeron, parece ser su único objetivo. El canciller Lubetkin no tiene nada que ver con este tema", aseguró la senadora y le pidió a García que "hable con sus diputados que ya convocaron al presidente de la ANNI".

"Coordinen un poco, no les vendría mal..!", ironizó.