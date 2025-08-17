Por resolución del directorio de Ancap la refinería de La Teja cesó sus actividades ya que no se está bombeando crudo desde la boya petrolera de José Ignacio, donde se trabaja desde el pasado 3 de agosto en la reparación de una fuga. Por esta razón el organismo importará productos refinados.
garantizan abastecimiento
Ancap suspende producción en refinería de La Teja tras rotura de boya en José Ignacio
Las autoridades de Ancap resolvieron suspender la producción en La Teja e importan combustible refinado hasta tanto terminen los trabajos en José Ignacio.