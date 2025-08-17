Hacete socio para acceder a este contenido

garantizan abastecimiento

Ancap suspende producción en refinería de La Teja tras rotura de boya en José Ignacio

Las autoridades de Ancap resolvieron suspender la producción en La Teja e importan combustible refinado hasta tanto terminen los trabajos en José Ignacio.

Por resolución del directorio de Ancap la refinería de La Teja cesó sus actividades ya que no se está bombeando crudo desde la boya petrolera de José Ignacio, donde se trabaja desde el pasado 3 de agosto en la reparación de una fuga. Por esta razón el organismo importará productos refinados.

Indica el ente que “el pasado 3 de agosto, la detección de una leve fuga de petróleo en la boya (de José Ignacio) durante las maniobras de inicio de bombeo, impidió la continuación de la descarga de crudo. Desde entonces, los técnicos y buzos de ANCAP realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas".

"Finalmente, la zona a reparar fue localizada en el PLEM (PipeLine End Manifold, por sus siglas en inglés), que es una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta. Tras esta constatación, los técnicos realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad”, explica seguidamente.

Refinería parada

Precisa finalmente que “el tiempo que lleven los trabajos está supeditado a las condiciones climáticas, ya que el PLEM se encuentra a 20 metros de profundidad".

Ancap indicó que la importación de producto refinado se mantendrá hasta que se termine de reparar la boya.

Por otra parte, precisó que las trazas de petróleo que se encontraron en playas del este no se deben a esta situación.

La boya petrolera de José Ignacio es el único punto de descarga de petróleo crudo en el país. Desde allí se bombea hacia la refinería de La Teja donde es refinado. Fue inaugurada en 1977 para, entre otras cpsas, abaratar los precios del transporte y mejorar la seguridad.

