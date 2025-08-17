Comerciantes de Rivera satisfechos con medidas para mitigar diferencia de precios

Mejoran precios

Con respecto al resto de las medidas, destacó que “al que ayudan es al pequeño comerciante, al almacenero del barrio; este se ve beneficiado. Principalmente con el tema de la microimportación, porque es la que permite equilibrar bastante los precios, aunque no llegamos, pero por lo menos acerca bastante y permite que se defienda el pequeño comerciante”.

“Hay cosas que van a quedar colgadas, pero estoy seguro de que vamos a seguir trabajando para mejorarlas”, subrayó.

Agregó que “hay dos puntos más que benefician a las pequeñas o medianas empresas, como por ejemplo el descuento del IVA y de los aportes patronales”. Y destacó que eso permite hacer frente a un problema importante para el departamento como es la informalidad.

Destacó que, según un estudio realizado por la Universidad Católica, el promedio en la diferencia de precios entre Rivera y Brasil “está cerca del 80%, hay productos que están muy parejos, otros que están un 10 o 20%, y hay algunos, como el detergente, que están en 200%”. Eso hizo que muchos comerciantes hayan ido reduciendo costos al tiempo de constatarse un crecimiento de la informalidad.

Medidas positivas

Ahora, con las medidas que apuntan a la canasta básica, el comercio “va a estar más competitivo. No es un cien por ciento de solución, pero mejora bastante. Estamos muy conformes”.

Laclau destacó que se trata de “la primera vez en muchos años que hay una política de fronteras en serio; la anterior fue por 1984 u 85, cuando se crearon los free shops y fueron creados para competir con Brasil. Esa fue la última; después quedamos olvidados”.

“Empezamos ahora a ver un cambio en la realidad. Estamos bastante conformes porque empezamos a ver esto de otra manera”, concluyó.