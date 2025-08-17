Partido Comunista ve con buenos ojos un impuesto a la rentabilidad de los depósitos en el exterior

A criterio del legislador, hace falta una estrategia para que estos recursos "al menos en parte, se puedan canalizar productivamente en un sentido de desarrollo nacional y contribuyan de manera acorde a su magnitud, posibilitando desplegar políticas como por ejemplo, erradicar la pobreza infantil", indicó.

Giometti descartó que esto no es incompatible con el programa del Frente Amplio ya que este es solo la base de lo que lleva adelante el gobierno en los distintos temas.

El impuesto y el programa del FA

“Está claro que el programa, que es un documento bastante largo, no se caracteriza por tener una serie de medidas concretas de cómo se tiene que hacer cada cosa, sino que lo que tiene son las orientaciones políticas y los lineamientos que después se tienen”, añadió.

“En el caso del párrafo que habla de los temas tributarios para nosotros es muy clara la orientación. Dice avanzar en la transformación del sistema tributario, la lógica de que pague más el que tiene más para que pueda pagar menos el que tiene menos. Está claro que tiene que haber medidas que vayan en ese sentido. Lo que no habilita el programa es no hacer nada en materia tributaria”, concluyó el diputado.