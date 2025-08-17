Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

"Algo hay que hacer"

Partido Comunista ve con buenos ojos un impuesto a la rentabilidad de los depósitos en el exterior

El diputado del Partido Comunista Bruno Giometti dijo que la riqueza depositada e invertida financieramente en el exterior era U$S 61.862 millones en 2023.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Comunista ve con buenos ojos la iniciativa que evalúa el Ministerio de Economía y Finanzas de incluir en la próxima Rendición de Cuentas nuevos impuestos para las rentas de depósitos bancarios en el exterior de residentes uruguayos,

El diputado del Partido Comunista, Bruno Giometti, dijo a Montevideo Portal que lo ven “muy positivamente”.

"De acuerdo a un pedido de informes que realizamos, el total de riqueza depositada e invertida financieramente en el exterior, por agentes residentes de la economía uruguaya, era U$S 61.862 millones en 2023 (último dato) cifra que más que se duplicó en apenas 4 años explicó.

A criterio del legislador, hace falta una estrategia para que estos recursos "al menos en parte, se puedan canalizar productivamente en un sentido de desarrollo nacional y contribuyan de manera acorde a su magnitud, posibilitando desplegar políticas como por ejemplo, erradicar la pobreza infantil", indicó.

Giometti descartó que esto no es incompatible con el programa del Frente Amplio ya que este es solo la base de lo que lleva adelante el gobierno en los distintos temas.

El impuesto y el programa del FA

“Está claro que el programa, que es un documento bastante largo, no se caracteriza por tener una serie de medidas concretas de cómo se tiene que hacer cada cosa, sino que lo que tiene son las orientaciones políticas y los lineamientos que después se tienen”, añadió.

“En el caso del párrafo que habla de los temas tributarios para nosotros es muy clara la orientación. Dice avanzar en la transformación del sistema tributario, la lógica de que pague más el que tiene más para que pueda pagar menos el que tiene menos. Está claro que tiene que haber medidas que vayan en ese sentido. Lo que no habilita el programa es no hacer nada en materia tributaria”, concluyó el diputado.

Dejá tu comentario

Te puede interesar