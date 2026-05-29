Condenaron a siete personas en Rivera por narcotráfico y tráfico de armas

Las condenas
* Una hombre privado de libertad fue sentenciada como autor penalmente responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, agravado por cometerse en el interior de cárceles y por la actuación de un grupo delictivo organizado, debiendo cumplir seis años de penitenciaría.
* Un hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, agravado por grupo delictivo organizado, y un delito de tráfico interno de armas y municiones bajo la modalidad de depósito, todo en régimen de reiteración leal, recibiendo una pena de cuatro años de penitenciaría.
* Un hombre fue condenado por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de asociación para delinquir, en régimen de reiteración real, con una pena de dos años y seis meses de penitenciaría.
* Dos hombres fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. Uno de ellos recibió una pena de dos años y seis meses de penitenciaría, mientras que el segundo fue condenado a dos años y dos meses.
* Un hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando y deberá cumplir cinco meses de prisión efectiva.
* Una mujer fue condenada como autora de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas y deberá cumplir dos años de penitenciaría.