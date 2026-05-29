Rivera | narcotráfico |

Operación Zanates

Condenaron a siete personas en Rivera por narcotráfico y tráfico de armas

La Operación Zanates permitió desarticular una organización vinculada al narcotráfico y al tráfico de armas que operaba en Rivera.

Drogas, municiones y armas incautadas en Rivera.&nbsp;

Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia de Rivera condenó a siete personas en el marco de la Operación Zanates, una investigación encabezada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), a través de la Coordinación Operativa Regional Norte, bajo la órbita de la Fiscalía Semiespecializada de 3 º Turno.

La operación permitió desarticular una organización vinculada al narcotráfico y al tráfico de armas que operaba en el norte del país. El operativo, desarrollado el jueves 28 de mayo, incluyó 12 allanamientos simultáneos y culminó con 11 personas detenidas, además de la incautación de más de un kilogramo de cocaína.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 1º Turno dispuso las condenas para varios de los involucrados por delitos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, asociación para delinquir y contrabando.

Las condenas

* Una hombre privado de libertad fue sentenciada como autor penalmente responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, agravado por cometerse en el interior de cárceles y por la actuación de un grupo delictivo organizado, debiendo cumplir seis años de penitenciaría.

* Un hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, agravado por grupo delictivo organizado, y un delito de tráfico interno de armas y municiones bajo la modalidad de depósito, todo en régimen de reiteración leal, recibiendo una pena de cuatro años de penitenciaría.

* Un hombre fue condenado por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de asociación para delinquir, en régimen de reiteración real, con una pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

* Dos hombres fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. Uno de ellos recibió una pena de dos años y seis meses de penitenciaría, mientras que el segundo fue condenado a dos años y dos meses.

* Un hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando y deberá cumplir cinco meses de prisión efectiva.

* Una mujer fue condenada como autora de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas y deberá cumplir dos años de penitenciaría.

