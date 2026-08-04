Exportaciones crecieron en julio y alcanzaron los U$S 1.219 millones

Los productos lácteos completaron los tres primeros rubros exportados, con U$S 95 millones, 31% más que en julio de 2025. El sector vendió a más de 55 destinos, con Brasil como su principal mercado por los 31 millones de dólares en ventas, una expansión de 50%.

Exportación en aumento

En este año, las exportaciones acumularon U$S 7.819 millones entre enero y julio, un 2% por encima del mismo período del año anterior.

China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones uruguayas, con U$S 235 millones y una participación de 19% en el total. Carne, soja y celulosa concentraron el 83% de los envíos al país asiático.

Brasil ocupó el segundo lugar con U$S 190 millones, 13% más que un año atrás. Los vehículos lideraron las colocaciones y el avance del mercado estuvo acompañado por mayores ventas de lácteos, plásticos y concentrados de bebidas.

Hacia Europa

La Unión Europea fue el destino con mayor crecimiento, indica el reporte. Las exportaciones aumentaron 42% y llegaron a 174 millones. La canasta de exportaciones incluyó más de 40 productos y estuvo encabezada por la celulosa, seguida por la carne bovina, el arroz, la madera y la soja.

Estados Unidos, en cuarto lugar, compró productos por U$S 134 millones, un 33% más, impulsado principalmente por la carne bovina y por los avances de los cítricos y la madera. Turquía completó los cinco mayores mercados con 64 millones y una expansión de 60%, explicada en gran medida por las ventas de ganado en pie.

Acuerdo Mercosur-UE

El informe dedica un capítulo al nuevo Portal del Acuerdo Mercosur–Unión Europea por uso de las preferencias arancelarias durante las primeras doce semanas de aplicación provisional del acuerdo.

Entre el 4 de mayo y el 26 de julio ingresaron productos uruguayos a 11 países del bloque, bajo la normativa de preferencias arancelarias, por U$S 13,8 millones, correspondientes a 6.413 toneladas de bienes.

Según la estimación presentada, esas operaciones habrían pagado 2,9 millones bajo el régimen de nación más favorecida. Con el acuerdo, tributaron 0,7 millones. El ahorro arancelario se estimó en U$S 2,1 millones, equivalente a 15,6% del valor ingresado.