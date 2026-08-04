Nueva represa sobre el arroyo Sarandí permitirá asegurar abastecimiento a la Costa de Oro

Mejor suministro

Indica que su incorporación permitirá reforzar el suministro durante períodos de alta demanda y brindar una "respuesta más robusta ante eventuales dificultades de abastecimiento, lo que incrementa la confiabilidad y la resiliencia del sistema".

La obra forma parte de las inversiones que impulsa OSE para fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el acceso al agua potable en distintas regiones del país.

En una etapa posterior, está prevista la construcción de una tubería que conectará de forma directa el embalse con la planta potabilizadora de Costa Azul-La Floresta.

Agua natural

Mientras tanto, el diseño de la infraestructura permite que el agua llegue de forma natural a través del cauce del propio arroyo Sarandí y asegure el funcionamiento del sistema desde el inicio de las operaciones.

La represa fue diseñada para operar de manera segura y eficiente. Incluye dos tuberías que atraviesan su cuerpo: una destinada a la toma de agua y otra que funciona como aliviadero de cota mínima.

Asimismo, incorpora un vertedero de máxima capacidad para evacuar excedentes durante episodios de lluvias intensas, lo que garantiza la estabilidad de la infraestructura y el correcto funcionamiento del embalse.

Tecnología

Como complemento, dispone de dos cámaras de operación ubicadas a sendos lados, que permiten regular el paso del agua mediante llaves de cierre.

La obra también incorpora sistemas de medición de cotas que posibilitan monitorear de forma permanente el nivel del embalse y estimar el volumen de agua almacenada, lo que facilita una gestión más eficiente del recurso hídrico.