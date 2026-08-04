Suegro de futbolista de Boca fue detenido por mega cargamento de droga en Chile

Familia de la pareja del futbolista chileno de Boca Juniors, Carlos Palacios, quedó involucrada en una causa por narcotráfico. Su suegro Sebastián Soto Guerra fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) durante un megaoperativo en Santiago (Chile) que terminó con la incautación de cerca de 1,5 toneladas de cocaína, pasta base y cannabis, además de armas, vehículos y dinero.
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El hombre de 33 años -padre de la pareja de Palacios- fue arrestado en la comuna de Peñaflor (Santiago), en el marco de la denominada Operación Capitanes, en la que fueron detenidas 14 personas.
Investigan al futbolista de Boca, Carlos Palacios
A su vez, los investigadores buscan determinar si uno de los vehículos presuntamente utilizados por la organización criminal está registrado a nombre de Palacios, consignó La Nación. Ya se comprobó que uno de los inmuebles allanados en la operación figura a nombre de la pareja del futbolista.
La Fiscalía chilena aclaró que el futbolista Palacios no está imputado ni fue citado a declarar hasta el momento.