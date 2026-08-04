Suegro de futbolista de Boca fue detenido por mega cargamento de droga en Chile

Familia de la pareja del futbolista chileno de Boca Juniors, Carlos Palacios, quedó involucrada en una causa por narcotráfico. Su suegro Sebastián Soto Guerra fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) durante un megaoperativo en Santiago (Chile) que terminó con la incautación de cerca de 1,5 toneladas de cocaína, pasta base y cannabis, además de armas, vehículos y dinero.