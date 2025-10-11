Fiscalía pidió 16 años de cárcel para Gustavo Penadés: ¿Cómo sigue la causa?

La fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde solicitó una condena de 16 años de cárcel para el exsenador Gustavo Penadés por diez delitos de explotación sexual a menores, cuatro de abuso sexual agravado, tres de abuso sexual simple, un ilícito de violación, otro por desacato y el último por atentado violento al pudor.
De esta manera, la investigación contra el exsenador nacionalista quedó cerrada y ya no se pueden sumar más víctimas a la causa y solo resta el inicio del juicio oral y público.
Situación de Mauvezín
Por su parte el exdocente de Historia, Sebastián Mauvezín, enfrenta un pedido de condena por seis años de cárcel ya que la Fiscalía considera que era quien contactaba a víctimas para Penadés a través de un celular.
A partir de ahora, la defensa de Gustavo Penadés, a cargo de Laura Robatto y Homero Guerrero, tiene 30 días para plantear su teoría del caso. Luego de ello, comenzarán las audiencias de control de acusación donde se debatirá la admisibilidad de todas las pruebas que van a ingresar al juicio, como los testimonios anticipados de las víctimas, las pericias y el análisis de los celulares. Por último, un juez electo por concurso dará inicio al juicio.
La fiscalía realizó un relato detallado de los casos por los que acusa a Gustavo Penadés y dejó en claro que tiene "elementos suficientes y sólidos para responsabilizarlo por los presuntos delitos".