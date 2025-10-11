Fiscalía pidió 16 años de cárcel para Gustavo Penadés: ¿Cómo sigue la causa?

A partir de ahora, la defensa de Gustavo Penadés, a cargo de Laura Robatto y Homero Guerrero, tiene 30 días para plantear su teoría del caso. Luego de ello, comenzarán las audiencias de control de acusación donde se debatirá la admisibilidad de todas las pruebas que van a ingresar al juicio, como los testimonios anticipados de las víctimas, las pericias y el análisis de los celulares. Por último, un juez electo por concurso dará inicio al juicio.

La fiscalía realizó un relato detallado de los casos por los que acusa a Gustavo Penadés y dejó en claro que tiene "elementos suficientes y sólidos para responsabilizarlo por los presuntos delitos".