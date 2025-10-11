Jutep confirmó que el intendente de Salto Carlos Albisu incurrió en un "acto de corrupción"

La resolución, firmada por Ana Ferraris y Alfredo Asti, presidenta y vicepresidente de la Jutep, respectivamente, marca que “a sabiendas de lo irregular de la actuación, realizó la designación, firmando la resolución en lugar del secretario general, el funcionario Alejandro Secco, a quien en la misma fecha autorizaron a firmar, entre otros, resoluciones en sustitución del secretario general”.

Tras resolver la comunicación a la intendencia y la Junta Departamental, la Jutep exhorta a la comuna “a que se adopten las medidas correspondientes, revirtiendo asimismo la situación denunciada conforme lo dispuesto en el art. 36 del Código de Ética en la Función Publica, de lo que se solicita se informe a este organismo en un plazo de treinta días”.

La respuesta de Albisu

El intendente de Salto, Carlos Albisu, respondió a la Jutep a través de las redes sociales de la Intendencia de Salto. Señaló que es "insólita" la resolución y que es un "claro ataque político".

"A la resolución de la Jutep le vamos a dar respuesta en el plano jurídico yendo hasta las últimas consecuencias. Emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la Intendencia de Salto. Elaborados y heredados ambos, el dibujo y el organigrama, del gobierno de Lima", dijo.

Albisu afirmó que “estamos ante un claro ataque político, sin ningún fundamento legal, que sólo busca desprestigiar al gobierno de Salto, y no estamos dispuestos a dejarlo pasar”.