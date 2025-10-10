Justicia de Artigas condenó a 12 personas tras graves incidentes en un partido de fútbol

Hinchas de ambos cuadros intercambiaron golpes de puño, piedras y botellas, generando un caos que debió ser contenido por efectivos policiales.

Detenciones, condenas y formalizaciones por riña en Artigas

En el marco de la Operación “Fair Play”, efectivos de Delitos contra las Personas y la Propiedad de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Artigas, lograron identificar a los responsables mediante registros fílmicos, que mostraron la participación activa de varios hinchas en los disturbios. Entre ellos, dos individuos fueron vistos portando armas blancas.

Del enfrentamiento resultaron dos personas lesionadas y, en total, 12 fueron condenadas como autores penalmente responsables de delitos de riña en competencia deportiva, una de ellas con prisión efectiva, mientras que el resto accedió a libertad a prueba por carecer de antecedentes.

Además, tres imputados quedaron sometidos a medidas cautelares de acuerdo al artículo 221.1 del Código del Proceso Penal: fijación de domicilio, presentación semanal en seccional policial, arresto domiciliario nocturno, colocación de dispositivo de localización electrónica y prohibición de ingresar a eventos deportivos. Estas medidas regirán por un plazo de cuatro meses, hasta febrero de 2026.