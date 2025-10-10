La Fiscalía Departamental de Artigas de Primer Turno, representada por la Dra. Beatriz González Galván, logró la condena de doce personas como autores penalmente responsables de delitos de riña en competencia deportiva, tras los violentos incidentes en el encuentro disputado el pasado 4 de octubre, entre los equipos Bella Vista y Centenario en el Estadio Matías González de Artigas.
Operación "Fair Play"
Justicia de Artigas condenó a 12 personas tras graves incidentes en un partido de fútbol
El partido entre Bella Vista y Centenario en Artigas se desvirtuó cuando un jugador agredió al árbitro, desatando una riña generalizada con varios lesionados.