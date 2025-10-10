Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Artigas | partido | incidentes

Operación "Fair Play"

Justicia de Artigas condenó a 12 personas tras graves incidentes en un partido de fútbol

El partido entre Bella Vista y Centenario en Artigas se desvirtuó cuando un jugador agredió al árbitro, desatando una riña generalizada con varios lesionados.

Graves incidentes afuera del estadio Matías González de Artigas.

 Captura
Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía Departamental de Artigas de Primer Turno, representada por la Dra. Beatriz González Galván, logró la condena de doce personas como autores penalmente responsables de delitos de riña en competencia deportiva, tras los violentos incidentes en el encuentro disputado el pasado 4 de octubre, entre los equipos Bella Vista y Centenario en el Estadio Matías González de Artigas.

El hecho se originó en el campo de juego cuando un futbolista golpeó con el puño en el rostro al árbitro luego de ser amonestado con tarjeta amarilla.

Tras la suspensión del encuentro inmediata del encuentro por parte del juez del partido, la tensión se trasladó a las gradas y posteriormente a las afueras del estadio, donde se produjo una trifulca generalizada entre ambas parcialidades.

Hinchas de ambos cuadros intercambiaron golpes de puño, piedras y botellas, generando un caos que debió ser contenido por efectivos policiales.

Detenciones, condenas y formalizaciones por riña en Artigas

En el marco de la Operación “Fair Play”, efectivos de Delitos contra las Personas y la Propiedad de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Artigas, lograron identificar a los responsables mediante registros fílmicos, que mostraron la participación activa de varios hinchas en los disturbios. Entre ellos, dos individuos fueron vistos portando armas blancas.

Del enfrentamiento resultaron dos personas lesionadas y, en total, 12 fueron condenadas como autores penalmente responsables de delitos de riña en competencia deportiva, una de ellas con prisión efectiva, mientras que el resto accedió a libertad a prueba por carecer de antecedentes.

Además, tres imputados quedaron sometidos a medidas cautelares de acuerdo al artículo 221.1 del Código del Proceso Penal: fijación de domicilio, presentación semanal en seccional policial, arresto domiciliario nocturno, colocación de dispositivo de localización electrónica y prohibición de ingresar a eventos deportivos. Estas medidas regirán por un plazo de cuatro meses, hasta febrero de 2026.

