BPS: extienden gestión de préstamos sociales para jubilados y pensionistas

A partir de la fecha, los beneficiarios residentes en la capital podrán iniciar sus trámites de préstamos sociales en los locales de Abitab, Red Pagos y la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA). Con esta medida, el BPS completa la descentralización del servicio en todo el territorio nacional, igualando las condiciones de gestión que rigen actualmente en el interior del país.