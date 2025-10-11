Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad feminismos | Fundación Rosa Luxemburgo | Susy Shock

ante avance de las derechas

Feminismos se reúnen este sábado en Montevideo para "radicalizar la democracia"

El preencuentro “Radicalizar la Democracia”, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, reunirá feminismos para debatir estrategias ante las nuevas derechas.

Feminismos se reúnen este sábado en Montevideo para "radicalizar la democracia".

 Foto: Carlos Lebrato / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este sábado, las voces de los feminismos del Cono Sur se encuentran en Montevideo. En la Plaza Las Pioneras, desde las 11 hasta las 17.30 horas, se realizará el pre-encuentro “Radicalizar la Democracia”, una asamblea abierta impulsada por la Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur que invita a “reflexionar, intercambiar y construir colectivamente estrategias feministas frente al avance de las nuevas derechas en la región”.

La actividad, de participación abierta, se inscribe en un ciclo regional que busca tejer debates, alianzas y resistencias entre los feminismos del sur. Se trata de una instancia preparatoria del encuentro que tendrá lugar en 2026, pero también de un gesto político en sí mismo: una apuesta por reimaginar la democracia desde abajo, desde los cuerpos y los territorios.

El comunicado de la organización convoca “a todos los sectores comprometidos con la democracia y la justicia social” a sumarse a esta jornada, que combina debate, reflexión y asamblea, en un espacio simbólico para los movimientos feministas uruguayos.

Invitadas especiales: Susy Shock y Clarisa Gambera

Entre las invitadas destacan dos figuras centrales del feminismo argentino contemporáneo. Susy Shock, poeta, actriz, cantante y militante travesti-trans, se presenta como una “artista trans sudaca” que desde hace décadas encarna la desobediencia poética frente a las normas de género y las fronteras culturales. Su obra —entre el tango, la performance y la docencia— ha sido una forma de “rebelión amorosa contra la norma”, y sus libros Poemario transpirado y Relatos en Canecalón son ya clásicos en la literatura disidente del Río de la Plata.

La acompañará Clarisa Gambera, referente del activismo feminista y la comunicación popular, conocida por su trabajo en la articulación de estrategias colectivas frente a los discursos de odio y las políticas regresivas que crecen en la región. Su pensamiento, profundamente político, propone que “radicalizar la democracia” es fortalecer las voces populares y feministas, defender los derechos conquistados y construir respuestas colectivas ante las derechas que pretenden arrasar con ellos.

También participan de este evento referentes feministas del medio uruguayo, de distintas organizaciones sociales y sindicales, así como mujeres y disidencias autoconvocadas.

En tiempos en que el miedo y el individualismo intentan instalarse como norma, el encuentro propone volver al nosotras: pensar juntas, disentir, crear, sostener. Será, como anticipa la convocatoria, "un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva en torno a las estrategias feministas frente al avance de las nuevas derechas en la región".

La cita es este sábado en Plaza Las Pioneras, corazón de muchas luchas y punto de partida de nuevas alianzas. Porque radicalizar la democracia es volver a poner la vida, los cuidados y la justicia social en el centro de la política.

Temas

