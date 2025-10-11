Feminismos se reúnen este sábado en Montevideo para "radicalizar la democracia".

Invitadas especiales: Susy Shock y Clarisa Gambera

Entre las invitadas destacan dos figuras centrales del feminismo argentino contemporáneo. Susy Shock, poeta, actriz, cantante y militante travesti-trans, se presenta como una “artista trans sudaca” que desde hace décadas encarna la desobediencia poética frente a las normas de género y las fronteras culturales. Su obra —entre el tango, la performance y la docencia— ha sido una forma de “rebelión amorosa contra la norma”, y sus libros Poemario transpirado y Relatos en Canecalón son ya clásicos en la literatura disidente del Río de la Plata.

La acompañará Clarisa Gambera, referente del activismo feminista y la comunicación popular, conocida por su trabajo en la articulación de estrategias colectivas frente a los discursos de odio y las políticas regresivas que crecen en la región. Su pensamiento, profundamente político, propone que “radicalizar la democracia” es fortalecer las voces populares y feministas, defender los derechos conquistados y construir respuestas colectivas ante las derechas que pretenden arrasar con ellos.

También participan de este evento referentes feministas del medio uruguayo, de distintas organizaciones sociales y sindicales, así como mujeres y disidencias autoconvocadas.

En tiempos en que el miedo y el individualismo intentan instalarse como norma, el encuentro propone volver al nosotras: pensar juntas, disentir, crear, sostener. Será, como anticipa la convocatoria, "un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva en torno a las estrategias feministas frente al avance de las nuevas derechas en la región".

La cita es este sábado en Plaza Las Pioneras, corazón de muchas luchas y punto de partida de nuevas alianzas. Porque radicalizar la democracia es volver a poner la vida, los cuidados y la justicia social en el centro de la política.