La intendencia utiliza drones para identificar zonas con residuos en el arroyo Pantanoso.

El dron toma fotografías de esos puntos y genera la información necesaria para la elaboración de una foto actual, con todo el compilado de imágenes tomadas previamente, y definir futuras posibles acciones a ejecutar.

El uso particular de estos vehículos aéreos no tripulados contribuyen a acelerar los procesos de trabajo y darle continuidad al desarrollo de las políticas públicas.

El trabajo cuenta con una primera etapa de planificación y análisis del área de vuelo del dron, y una segunda parte de carácter territorial que consiste en la definición de algunos puntos de apoyo en zonas del área con GPS conectado a una base geográfica.

Este procedimiento brinda información y genera una foto actual. En vez de hacer el relevamiento tradicional, se crea una imagen fotográfica que permite corregir escalas, obtener datos de las áreas, la cantidad de construcciones.

Decisiones de la intendencia

Para la Intendencia es muy importante el uso de esta herramienta tecnológica porque permite detectar las viviendas a ser realojadas. Algunas de estas zonas son de difícil acceso por lo que visualizar desde arriba brinda información sobre el cauce del arroyo Pantanoso y sobre los sitios donde se acumulan residuos. Esto permitirá tomar decisiones con base en evidencia.

A partir de este relevamiento se pueden tomar decisiones de cómo entrar, cómo

intervenir en esa zona. Por un lado, para recuperar el humedal y por otro para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.