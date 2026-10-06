Fuga en el Inisa: se escapó joven condenado por homicidio de un policía y otros delitos

La Policía busca a Agustín Cuello, un joven de 20 años con un amplio historial delictivo que se fugó en las primeras horas de este martes del establecimiento del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) situado en la intersección de José Belloni y Aparicio Saravia, en el barrio Jardines del Hipódromo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según informó Telemundo, la evasión se concretó luego de que el interno lograra romper los barrotes de contención del predio para posteriormente trepar y saltar el muro perimetral hacia la calle. Tras ganar la vía pública, los dispositivos de videovigilancia de la zona registraron su huida a pie por la calle César Cantú, en dirección a Leandro Gómez. Al momento de la fuga, Cuello vestía un buzo negro, pantalón de jean y championes blancos.
Prontuario
El recluso se encontraba privado de libertad por su participación en el asalto que derivó en la muerte del efectivo policial Joel Rodríguez, de 35 años, ocurrido en julio de 2025 en el barrio Punta Gorda. En ese caso, la Justicia lo ratificó como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado y un delito de rapiña especialmente agravado, ambos en régimen de reiteración real.
Las investigaciones determinaron que formaba parte de una banda criminal radicada en La Cruz de Carrasco, dedicada fundamentalmente al robo de motocicletas de alta cilindrada.
Informaron también que no se trata de la primera vez que el joven evade los controles estatales. En febrero de 2025 protagonizó un escape similar durante un traslado hacia una actividad deportiva en el departamento de Canelones, época en la que cumplía medidas privativas por otros homicidios perpetrados cuando aún era menor de edad.
Desde el ámbito policial catalogaron al evadido como "peligroso", argumentando que en repetidas ocasiones "amenazó de muerte a funcionarios y no muestra arrepentimiento por los delitos por los que fue condenado".