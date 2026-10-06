Fuga en el Inisa: se escapó joven condenado por homicidio de un policía y otros delitos

Las investigaciones determinaron que formaba parte de una banda criminal radicada en La Cruz de Carrasco, dedicada fundamentalmente al robo de motocicletas de alta cilindrada.

Informaron también que no se trata de la primera vez que el joven evade los controles estatales. En febrero de 2025 protagonizó un escape similar durante un traslado hacia una actividad deportiva en el departamento de Canelones, época en la que cumplía medidas privativas por otros homicidios perpetrados cuando aún era menor de edad.

Desde el ámbito policial catalogaron al evadido como "peligroso", argumentando que en repetidas ocasiones "amenazó de muerte a funcionarios y no muestra arrepentimiento por los delitos por los que fue condenado".