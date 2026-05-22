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Sociedad Club Atlético Peñarol |

Peñarol-Corinthians

Negro convocó reunión urgente por operativo que terminó con hinchas y policías heridos

Hinchas de Peñarol debieron ser asistidos en la zona mixta y la policía reportó cuatro efectivos lesionados.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Ignacio Izquierdo / FocoUy
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El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó para este viernes de mañana a una reunión con la plana mayor del Ministerio y autoridades de Violencia en el Deporte para analizar el operativo de seguridad del partido entre Peñarol y Corinthians en el estadio Campeón del Siglo, que terminó con varios parciales lesionados.

Los incidentes comenzaron afuera de la Tribuna Cataldi cuando la parcialidad aurinegra debía esperar a que los 500 hinchas brasileños fueran evacuados. Algunos rompieron el tejido y comenzaron a salir, por lo que la Guardia Republicana los enfrentó. Allí se generaron disturbios con balas de goma (hubo al menos 30 detonaciones) y un camión hidrante.

Luego los efectivos lanzaron gases lacrimógenos, incluso algunos cayeron en la cancha y en la Tribuna Cataldi.

Desorden en el Campeón del Siglo

El Ministerio del Interior lo explicó así: "Una vez finalizado el encuentro deportivo, se originó un desorden generalizado entre parciales de Peñarol en la Tribuna Cataldi, provocando daño en candado del portón no habilitado, hacia la calle Pasaje el Hornero, arrojando objetos y arremetiendo contra los funcionarios que se encontraban en la puerta de ingreso. En la Tribuna Damiani provocaron daños en el tejido perimetral, enfrentándose con los funcionarios policiales, dado a que no lograron retirarse por la puerta".

Y agregó: "La parcialidad de Peñarol debió aguardar en el interior del estadio la evacuación de la parcialidad visitante, lo que fue acordado previamente en reunión de Coordinación con Conmebol y Representantes del Club Atlético Peñarol, lo que fue comunicado previamente a la finalización del encuentro deportivo por alto parlante". Sin embargo, testigos afirman que no hubo tal comunicación.

El Ministerio del Interior señaló que la hinchada de Corinthians salía primero y que así estaba establecido.

Sin embargo, cuando los aurinegros salieron de sus tribunas, aún la parcialidad de Corinthians se encontraba fuera de los ómnibus sobre la ruta 102. Pese a eso, no hubo incidentes entre las hinchadas.

Durante los disturbios, hinchas de Peñarol debieron ser asistidos en la zona mixta, algunos que se encontraban en la Cataldi pasaron a la cancha para poder autoevacuarse.

La información oficial indica que hubo cuatro policías lesionados pero se les brindó asistencia y recibieron el alta médica en el lugar. Sin embargo, no hace referencia a hinchas heridos.

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