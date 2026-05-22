Negro convocó reunión urgente por operativo que terminó con hinchas y policías heridos

Desorden en el Campeón del Siglo

El Ministerio del Interior lo explicó así: "Una vez finalizado el encuentro deportivo, se originó un desorden generalizado entre parciales de Peñarol en la Tribuna Cataldi, provocando daño en candado del portón no habilitado, hacia la calle Pasaje el Hornero, arrojando objetos y arremetiendo contra los funcionarios que se encontraban en la puerta de ingreso. En la Tribuna Damiani provocaron daños en el tejido perimetral, enfrentándose con los funcionarios policiales, dado a que no lograron retirarse por la puerta".

Y agregó: "La parcialidad de Peñarol debió aguardar en el interior del estadio la evacuación de la parcialidad visitante, lo que fue acordado previamente en reunión de Coordinación con Conmebol y Representantes del Club Atlético Peñarol, lo que fue comunicado previamente a la finalización del encuentro deportivo por alto parlante". Sin embargo, testigos afirman que no hubo tal comunicación.

El Ministerio del Interior señaló que la hinchada de Corinthians salía primero y que así estaba establecido.

Sin embargo, cuando los aurinegros salieron de sus tribunas, aún la parcialidad de Corinthians se encontraba fuera de los ómnibus sobre la ruta 102. Pese a eso, no hubo incidentes entre las hinchadas.

Durante los disturbios, hinchas de Peñarol debieron ser asistidos en la zona mixta, algunos que se encontraban en la Cataldi pasaron a la cancha para poder autoevacuarse.

La información oficial indica que hubo cuatro policías lesionados pero se les brindó asistencia y recibieron el alta médica en el lugar. Sin embargo, no hace referencia a hinchas heridos.