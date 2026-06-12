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Sociedad hombre | Ciudad del Plata | tiros

Homicidio en el Delta

Hombre de 32 años fue ejecutado a tiros por varios individuos en Ciudad del Plata

El hombre asesinado Delta del Tigre se encontraba en un terreno baldío cuando fue sorprendido por varios hombres, quienes le dispararon y fugaron por el campo.

Investigan homicidio de un hombre en Ciudad del Plata.

Investigan homicidio de un hombre en Ciudad del Plata.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros en la noche de este jueves cuando se encontraba en Boreal y Curiales, en la zona de Delta del Tigre, Ciudad del Plata (departamento de San José). La Policía recibió un llamado que indicaba que había un hombre herido y al llegar, constató que el hombre estaba herido gravemente.

Posteriormente, los efectivos trasladaron al hombre a un hospital local donde los médicos constataron su muerte por las severas heridas producidas por los disparos de arma de fuego recibidos.

Primeros detalles del homicidio en Ciudad del Plata

Testigos del hecho dijeron que el hombre asesinado se encontraba en un terreno baldío cuando fue sorprendido por varios hombres, quienes le dispararon y fugaron por un campo.

La Policía local informó que el fallecido tenía antecedentes por violencia doméstica agravada, rapiña y reiterados delitos de porte y disparos de armas de fuego.

La Policía Científica hizo el relevamiento de la escena del crimen y la investigación está en manos del Área de Investigaciones de Zona II y de la Fiscalía de Libertad (San José).

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