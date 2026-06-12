Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros en la noche de este jueves cuando se encontraba en Boreal y Curiales, en la zona de Delta del Tigre, Ciudad del Plata (departamento de San José). La Policía recibió un llamado que indicaba que había un hombre herido y al llegar, constató que el hombre estaba herido gravemente.
Homicidio en el Delta
Hombre de 32 años fue ejecutado a tiros por varios individuos en Ciudad del Plata
El hombre asesinado Delta del Tigre se encontraba en un terreno baldío cuando fue sorprendido por varios hombres, quienes le dispararon y fugaron por el campo.