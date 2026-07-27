Hombre de 53 años fue ejecutado a balazos en el Chuy

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio del Interior, el hombre caminaba por la calle San Gonzalo esquina Treinta y Tres, cuando dos personas que circulaban en una moto se acercaron y, sin mediar palabras, lo atacaron a tiros. Cuando la Policía llegó al lugar alertada por vecinos, encontró al hombre tendido en la vía pública con varios orificios e inmediatamente lo trasladó al hospital de Chuy, donde falleció al poco tiempo de ingresar se constató el "fallecimiento por múltiples heridas de arma de fuego", identificándolo como Oscar Omar Orgiola Estevez, de 53 años.