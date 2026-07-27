Hombre de 53 años fue ejecutado a balazos en el Chuy

Un hombre de 53 años fue asesinado a balazos en el barrio Samuel de la ciudad de Chuy (Rocha). El individuo, con antecedentes penales (uno por matar a balazos a un hombre), fue atacado por dos hombres con al menos diez disparos, de los cuáles cinco impactaron en la víctima que murió minutos después en un hospital local.
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De acuerdo con la información brindada por el Ministerio del Interior, el hombre caminaba por la calle San Gonzalo esquina Treinta y Tres, cuando dos personas que circulaban en una moto se acercaron y, sin mediar palabras, lo atacaron a tiros. Cuando la Policía llegó al lugar alertada por vecinos, encontró al hombre tendido en la vía pública con varios orificios e inmediatamente lo trasladó al hospital de Chuy, donde falleció al poco tiempo de ingresar se constató el "fallecimiento por múltiples heridas de arma de fuego", identificándolo como Oscar Omar Orgiola Estevez, de 53 años.
La investigación: allanamientos, diligencias judiciales y la hipótesis narco
Los investigadores trabajan ahora en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables del homicidio, motivo por el cual, peritos de Policía Científica realizaron el relevamiento de la escena del crimen, que presentaba elementos relevantes para la investigación fiscal con la cooperación del Área Investigaciones dela Zona III.
Continuando con las actuaciones judiciales, ante información obtenida se efectuó un allanamiento en el dormitorio donde dormía el fallecido, y se logró ubicar varios envoltorios de color blanco y una piedra con apariencia a clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, un arma de fuego calibre 38, varias municiones de distintos calibres y dinero en efectivo.
Enterada la Fiscal del caso, dispuso varias diligencias, incluyendo un informe forense del hombre fallecido y la incautación de los efectos hallados en su vivienda.