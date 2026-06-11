Un hombre de 54 años fue asesinado de muchos tiros sobre la una de la madrugada de este jueves 11 de junio entre las calles Antonio Serratosa y José Irureta Goyena, del barrio Villa Española, lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima, que era del barrio y tenía 20 antecedentes penales.
Trece rondas de disparos
Una hombre de 54 años fue asesinado de ráfagas de tiros en Villa Española
El homicidio ocurrió en la madrugada del jueves en Antonio Serratosa y José Irureta Goyena. En el lugar, incautaron seis casquillos de bala de una pistola 9 mm.