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Sociedad hombre | Villa Española | tiros

Trece rondas de disparos

Una hombre de 54 años fue asesinado de ráfagas de tiros en Villa Española

El homicidio ocurrió en la madrugada del jueves en Antonio Serratosa y José Irureta Goyena. En el lugar, incautaron seis casquillos de bala de una pistola 9 mm.

Hombre asesinado en Villa Española: sistema hotspotter detectó 13 rondas de disparos en ráfaga.

Hombre asesinado en Villa Española: sistema hotspotter detectó 13 rondas de disparos en ráfaga.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 54 años fue asesinado de muchos tiros sobre la una de la madrugada de este jueves 11 de junio entre las calles Antonio Serratosa y José Irureta Goyena, del barrio Villa Española, lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima, que era del barrio y tenía 20 antecedentes penales.

En la escena del crimen, la Policía Científica incautó seis casquillos de bala de una pistola 9 milímetros. No obstante, según consignó Subrayado, el sistema Shotspotter del Ministerio del Interior detectó trece rondas de disparos en ráfaga.

La investigación primaria la realizan detectives el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que buscan evidencias en el lugar del hecho y revisan las cámaras de seguridad que pudieran aportar nuevos elementos para las indagatorias y a la postre, determinar quién o quiénes fueron los responsables del homicidio.

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