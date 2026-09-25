Hombre que vivía en la calle fue asesinado a golpes en un carro de comidas

Un hombre de unos 30 años fue asesinado a golpes en la madrugada de este viernes 25 de setiembre en la zona de atención de un carro de comidas rápidas ubicado en la Avenida Uruguay y Paraguay, en el Centro de Montevideo.
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El hombre asesinado vivía en la calle y solía dormir en esa parte del carrito debido a que las lonas del local lo resguardaban del frío.
La víctima presentaba varios golpes, entre ellos uno importante en la cabeza, de acuerdo a información policial consignada por Subrayado.
Investigan quien fue el autor del homicidio
La fiscal de Homicidios Mirta Morales, confirmó en la escena del crimen que el fallecido presentaba golpes "de la cintura para arriba".
Según los primeros testimonios, el homicida se acercó sobre las 5:00 am de este viernes, mientras la víctima dormía, y la golpeó fuertemente. Los investigadores analizan cámaras de vigilancia de la zona para determinar quién fue el responsable del ataque mortal.
La investigación de la fiscal Morales es auxiliada por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.