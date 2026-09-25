Hombre que vivía en la calle fue asesinado a golpes en un carro de comidas

Investigan quien fue el autor del homicidio

La fiscal de Homicidios Mirta Morales, confirmó en la escena del crimen que el fallecido presentaba golpes "de la cintura para arriba".

Según los primeros testimonios, el homicida se acercó sobre las 5:00 am de este viernes, mientras la víctima dormía, y la golpeó fuertemente. Los investigadores analizan cámaras de vigilancia de la zona para determinar quién fue el responsable del ataque mortal.

La investigación de la fiscal Morales es auxiliada por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.